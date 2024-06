Hloupnou hráči? Studie ukázala, že strategie zajímají stále méně lidí

Společnost Quantic Foundry se dlouhodobě zabývá sledováním chování hráčů počítačových her. V nedávno publikované studii zkoumala, co konkrétně vlastně lidi nejvíce na tomto koníčku baví, přes 1,7 milionu respondentů mělo v krátkém formuláři uvést, jakou váhu přikládají různým složkám her. Sledovaných kategorií bylo dvanáct: ničení, vzrušení (excitement), soupeření, komunita, výzva, strategie, plnění úkolů, pocit moci, fantazie, příběh, objevování nebo technické zpracování.

Jednou z nejpopulárnějších strategických her je série Total War.

Výsledky většiny kategorií se oproti srovnání dat z před devíti lety nijak zásadně nezměnily, výjimkou byla pouze strategie. Tu Quantic Foundry popisuje jako schopnost užít si hry, které vyžadují pečlivé plánování. „Může jít o rozhodování týkající se vyvažování zdrojů a konkurenčních cílů, řízení zahraniční diplomacie nebo hledání optimálních dlouhodobých strategií. Takoví lidé mají tendenci si užívat jak taktické boje ve hrách jako XCOM nebo Fire Emblem, tak i sledování toho, jak se jejich pečlivě promyšlené plány realizují ve hrách jako Civilization, Cities: Skylines nebo Europa Universalis.“

Česká strategie Last Train Home skončila v našem loňském hlasování o hru roku na čtvrtém místě.

Zájem o tuto herní složku se podle autorů studie propadl za posledních 9 let o 67 procent. Čím to je? Najít jeden konkrétní důvod je nemožné, jde o kombinaci mnoha faktorů.

Že se lépe daří jednodušším a efektnějším titulům vlastně není nic až tak překvapivého ani nového, a netýká se jen her ale kultury jako takové. Každopádně klesající trend ukazuje, že lidem se skutečně chce přemýšlet stále méně a méně. Publikum tíhne spíše ke kratším, variabilnějším a intenzivnějším zážitkům, které jim dokáže nabídnout Instagram, Tik Tok nebo Twitter. Mnozí dnes hůře udrží pozornost po dlouhou dobu, čemuž se samozřejmě přizpůsobují i tvůrci her.

Naštěstí to neznamená, že by strategie vymřely, podobně, jako se to stalo třeba klasickým adventurám. Komunita fanoušků strategií je sice v porovnání s ostatními žánry menší, stále je však dostatečně veliká, aby se vyplácelo vyvíjet nové hry. Například loni vznikly skvělé Jagged Alliance 3, Cities Skylines II, Company of Heroes 3, stále se hrají komplexní Crusader Kings 3, Manor Lords je jedním z největších letošních hitů a dříve nebo později se dočkáme dalších dílů sérií Total War nebo Civilization. Že se fanoušci strategií mají na co těšit i v blízké budoucnosti se můžete podívat v našem přehledovém článku z úvodu roku.

Jsou tedy hráči hloupější než dříve? Ne, jsou prostě jiní. A pokud ten pocit z nastupující generace máte také, tak si vzpomeňte, že přesně stejné argumenty jsme v dětství od svých předků poslouchali také.