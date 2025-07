Když Acitivison po neúspěchu Warcraft III: Reforged celý tým rozprášil, veteráni, kteří mimo jiné stáli za úspěchem třídílné sci-fi ságy Starcraft 2 nelenili a založili si vlastní studio Frost Giant. Okamžitě se pustili do vývoje nové real-time strategie Stormgate, kterou by šlo označit za duchovního nástupce Starcraftu.

Jenže když hra před rokem vyšla v předběžném přístupu na Steamu, nějakých velkých ovací se nedočkala. Hráči dodnes kritizují free 2 play monetizaci a řadu designérských rozhodnutí. Další dodávají, že se ani zdaleka nepodařilo vystihnout tu správnou atmosféru, jako měl právě zmíněný Starcraft.

Mnohé také zaskočilo, když tvůrci oznámili, že Stormgate opustí 5. srpna předběžný přístup. K dispozici mají být kampaň Campaign One – Ashes of Earth, hra jeden na jednoho, přístup do editoru Terrain Editor Alpha a kooperativní režimu, který je stále ve vývoji. Jinými slovy, na dvojici ze čtyřech pilířů hry se stále pracuje.

Stormgate Stormgate

„Pečlivě jsme četli a poslouchali zpětnou vazbu od naší nadšené komunity. Hráči nám řekli, že označení našeho odchodu z předběžného přístupu jako verzi 0.6 bylo možná míněno dobře, ale nevystihovalo správně, že základní obsah Stormgate je kompletní a připravený pro hráče. Řekli, že to bylo matoucí, a my tuto zpětnou vazbu respektujeme, proto zde uvádíme několik upřesnění,“ píše se v oznámení.

„Stormgate: Campaign One – Ashes of Earth je oficiální vydání po ukončení předběžného přístupu. Bude obsahovat kompletní kampaň Ashes of Earth a robustní režim 1v1, stejně jako přístup k Terrain Editor Alpha a režimu Co-op, které jsou stále v aktivním vývoji na základě zpětné vazby od komunity.“

„Ostatní režimy, jako jsou kooperativní mise a editor, budou k dispozici ve vývojové fázi prostřednictvím naší herní ‚testovací kuchyně‘, kterou nazýváme Sigma Labs. Tyto režimy se budou postupem času dále rozšiřovat.“

Vývojáři dále přiznávají, že jako menší studio mají jen omezené finanční prostředky a tomu se musí přizpůsobit. Kdy by mohlo být vše hotové? Tvůrci se zaměřují na rok 2026. Připouštějí ovšem, že „významným faktorem bude komerční úspěch připravované verze“. Jinými slovy, pokud nenalákají novou vlnu hráčů, může se stát, že to zabalí.