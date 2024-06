Duchovního nástupce Starcraftu, Stormgate, půjde ochutnat už v srpnu

Ačkoli studio Blizzard, respektive nový vlastník Microsoft, drží práva na značky jako Warcraft či Starcraft, zkušení vývojáři, kteří stojí za úspěchem třídílné sci-fi ságy Starcraft 2 tam už dávno nepracují. Vydavatelství Activision tehdy v reakci na neúspěch Warcraft III: Reforged celý tým rozprášil, byť je fér říci, že za potupným remasterem legendy jsou hlavně špatná manažerská rozhodnutí a tlak na co nejrychlejší vydání.

Lidé z týmu ovšem nelenili a založili vlastní studio Frost Giant. Sympatické je, že nesledují módní trendy, ale drží se toto, co umí nejlépe. Jejich první hrou je tak real-time sci-fi strategie Stormgate, která v mnohém připomene právě Starcraft.

Na výběr budou tři frakce. První dvě – Human Vanguard (lidé) a Infernal Host (démoni) – známe už z dřívějška. Třetí, Celestial Armada (andělé), která nápadně připomene Protosse ze Stacraftu, byla aktuálně odhalena během Summer Game Festu.

„Celestiálové jsou rasou vysoce technologicky vyspělých mezihvězdných cestovatelů, kteří přišli na Zemi, aby se utkali s démonickým Infernal Hostem o vládu nad naší planetou – a lidstvo se ocitlo uprostřed,“ vysvětlují tvůrci jejich účast v konfliktu.

Stormgate sází na free 2 play model, přičemž tvůrci slibují, že nikdy neimplementují nějaký pay 2 win mechanismus. Peníze má vydělávat obchod s kosmetickými předměty, příběhové kampaně (první mise budou zdarma) a co-op postavy (úvodní sada zdarma).

Hra vyjde v předběžném přístupu 13. srpna, nicméně pokud si zakoupíte některý z early access balíčků, budete moci začít hrát už 30. července. Nejlevnější vyjde na zhruba 620 korun.

Verze v předběžném přístupu zahrne několik herních režimů, například 1 vs. 1, 3 hráči vs. AI, úvodní mise kampaně či experimentální režim ve stylu her MOBA. V předběžném přístupu si pobude minimálně rok.