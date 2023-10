V zajímavé nezávislé hře přesvědčujete přítelkyni, aby vás nepohřbila zaživa

Názvy her jsou často velmi matoucí. Které Call of Duty: Modern Warfare je to novější – to s arabskou číslovkou 2, nebo římskou II? Proč se bude nový Alone in the Dark už potřetí jmenovat stejně? Co vlastně chtěli vývojáři říct tím slovem Final v názvu série Final Fantasy, která už má k dnešku šestnáct dílů?

Ne, nejde o černohumornou komedii, ale o metaforu mezilidských vztahů.

Možná proto mě i během drahými novinkami extrémně našlapaného října dokázala zaujmout nezávislá hra Stop Burying Me Alive, Beautiful (Přestaň mě pohřbívat zaživa, krásko), jejíž obsah přesně naplňuje v názvu slíbenou premisu. Jde o vizuální novelu, ve které se z pozice do hrobu uložené dívky snažíte přesvědčit svoji přítelkyni, aby na vás přestala házet hlínu.

Původně jsem čekal nějakou černočernou komedii s vybroušenými dialogy, nakonec jsem dostal surreálnou lesbickou vztahovku plnou krys a karetních miniher. Inu proč ne, nikdy není pozdě si rozšířit obzory.

Na vcelku rozumnou námitku, že by vás dívka neměla pohřbívat, protože přece ještě nejste mrtví, vás vybídne k předložení důkazů, které ovšem následně zcela překroutí. Naštěstí ve vašem hliněném loži nejste sami. Z krys, které vám v případě nepozornosti mohou vzít vzácné životy, asi příliš radost mít nebudete, ve vedlejším hrobě ovšem přebývá i neuvěřitelně stoická dívka Remie, která se vás snaží rozveselit hraním vymyšlené karetní hry bez pravidel.

Najdeme tu i karetní minihru, jejíž pravidla vám ale nikdo nevysvětlí. Nejspíš totiž žádná nejsou.

Ne, nebudu vás tu přesvědčovat, že byste si tuto hříčku měli nutně vyzkoušet (byť je ke stažení zdarma a na konec se dostanete maximálně za půl hodiny), na to je příliš divná. Přivedlo mě to ovšem na myšlenku, jak moc je jinak dnešní produkce předvídatelná a nenápaditá.

Nic proti „bezpečným“ mainstreamovým hitům, naopak, rád se pokochám drahou výpravou a epickým příběhem, ale mrzí mě, že se už nikdo ani nepokusí o něco jiného. Vždyť ne všechny hollywoodské blockbustery musí být jen akční přehlídky drahých CGI efektů. Proč pořád musíme většinou desítky hodin pobíhat s panáčkem po otevřených světech a na konci zabít bosse? Doufal jsem, že herní půjčovny a předplatné ve stylu Game Passu rozbijí tradiční dělení her na velké a malé a klidně nabídnou krátký, nicméně intenzivní zážitek pro úzkou skupinu hráčů. Bohužel se tak stále děje jen vzácně…

Když nic jiného tak minimálně grafické koncepty jsou hodně povedené.

Abych se vrátil k vizuální novele – už dlouho se mi nestalo, že bych se po dohrání hry pídil na internetu a hledal různé interpretace toho, co tím celým vlastně „básnířka“ chtěla říct. Podle některých lidí je celý příběh metaforou rozchodu a rozdílných přístupů, jak se s ním vyrovnat. Podle jiných zase ad absurdum dotažené zobrazení moderních vztahů, kdy lidé spíš než spolu žijí vedle sebe. Najdou se i hlasy, že jde jen o levičáckou homosexuální propagandu, která svoji myšlenkovou vyprázdněnost maskuje rádoby surrealistickými obrazy. Ať už je to jakkoli, celé toto miniaturní dílko mi přišlo podnětnější než miliontéprvní rekonstruování předchozích událostí z nalezených deníkových záznamů, což je bohužel dodnes vnímáno jako jeden z vrcholů herní scenáristiky.

Každopádně, co jsem tímto článkem chtěl říct, je, že co se koncentrace skvělých her týče, patří letošní rok mezi ty vůbec nejlepší v historii, ale stále je tu spousta neprobádaného prostoru, jak může interaktivní médium s hráči komunikovat. Nové, neotřelé nápady logicky nenajdete v AAA produkci, ale bohužel často ani na Steamu – je potřeba hledat v hlubokých vodách opravdu neotřelé amatérské tvorby, jakou najdeme například v obchodě itch.io. Pokud chcete od her víc než jen nekomplikovanou zábavu pro ukrácení dlouhých chvil, budete se jednoduše muset občas vydat i mimo komfortní zónu.