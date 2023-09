Ředitel obou her Star Wars Jedi opustil Electronic Arts

„Po zralé úvaze se Stig Asmussen rozhodl opustit společnost Respawn a věnovat se dalším dobrodružstvím. Přejeme mu hodně štěstí,“ uvedl mluvčí EA v prohlášení. „Veteráni z vedení Respawnu se ujmou řízení týmu, který bude pokračovat v práci na hře Star Wars Jedi: Survivor.“ O odchodu informoval jako první Bloomberg.

Asmussen se v herním průmyslu pohybuje téměř 25 let. Přes deset let pracoval ve studiu Santa Monica na původních hrách God of War, nakonec se vypracoval až na kreativního ředitele God of War 3.

Do studia Respawn nastoupil v roce 2014 na pozici ředitele Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) a ve stejné roli se chopil i pokračování Star Wars Jedi: Survivor (2023). Obě hry uspěly jak po stránce příznivých recenzí, tak komerčně. EA ostatně chystá i verzi pro starou generaci konzolí, tedy Xbox One a PlayStation 4.