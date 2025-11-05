Starý napsal pětidílnou fantasy série Arila a sci-fi trilogii Odkaz, kterých se dohromady prodalo přes šedesát tisíc kusů, což je na české poměry úspěch. Více než tři roky pracuje na nové trilogii Exarie, kterou právě představil v rámci kampaně na platformě Startovač.
Exarie nemá žádného nakladatele, o vše se chce Starý postarat sám. Vidí v tom také příležitost, jak knihu na základě vybraných peněz vylepšit. Matematika je jednoduchá – čím víc peněz získá, tím nižší bude cena za jeden kus. A tyto peníze vloží zpět do knížky, a to právě skrze dodatečné cíle kampaně, které odmění dalšími ilustracemi či 3D reliéfem.
Hned úvodní hodiny kampaně ukázaly, že je o plánovanou trilogii zájem. Během prvního dne se podařilo získat přes tři miliony korun, což se za tak krátký čas žádnému jinému projektu v historii Startovače nepodařilo. Kampaň přitom poběží až do začátku prosince.
Základní odměna, která čítá celou trilogii, stojí 1 599 korun, zatímco ta nejvyšší, která zahrnuje i pozvánku na večeři, 39 990 korun. Ta už ovšem není dostupná. Knížky se k fanouškům dostanou příští rok v květnu. Text už je hotový, aktuálně probíhají korektura a revize.
A o čem Exarie je? „Trilogie Exarie není úplně sci-fi ani fantasy. Příběh je zasazený do skutečného světa – přímo do Prahy! Nad městem se totiž skrývá virtuální MMORPG hra, do které se mohou hráči připojit pomocí svého chytrého telefonu. Tam bojují pomocí mečů a magie proti hordám nepřátel, útočících na hlavní město Lorivon,“ láká Starý.
„Hlavní hrdina Tom se do Exarie dostane úplnou náhodou. Omylem se připojí do jedné z bran, malých dungeonů rozesetých všude po Praze, odštěpených od původní Exarie, ale okamžitě si uvědomí, že o obyčejnou hru nejde. Ocitne se totiž přímo ve hře a cokoliv cítí jeho postava, pocítí i on. A pochopitelně – pokud zemře ve hře, umře i ve skutečném světě.“
„Při psaní Exarie mi jako předloha sloužily tituly Log Horizon, Solo Leveling, Shangri-La Frontier, ale třeba také Harry Potter. Žánrově pak mají knihy nejblíže k Isekai – populárnímu stylu příběhů obzvlášť oblíbenému v Asii, kde se hrdinové dostávají do skrytých světů,“ dodává Starý.
|
Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni