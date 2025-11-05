Český streamer Sterakdary vybral rekordně rychle peníze na svoje knihy

Ondřej Zach
  10:59
Radka Starého mnozí znají jako youtubera Sterakdaryho. Sám však říká, že je spisovatel, který nejprve založil kanál na YouTube. A v rámci komunitního financování knižní trilogie Exarie právě trhá rekordy na platformě Startovač.
Radek Starý

Radek Starý | foto: Radek Starý

Exarie od Radka Starého
10 fotografií

Starý napsal pětidílnou fantasy série Arila a sci-fi trilogii Odkaz, kterých se dohromady prodalo přes šedesát tisíc kusů, což je na české poměry úspěch. Více než tři roky pracuje na nové trilogii Exarie, kterou právě představil v rámci kampaně na platformě Startovač.

Exarie nemá žádného nakladatele, o vše se chce Starý postarat sám. Vidí v tom také příležitost, jak knihu na základě vybraných peněz vylepšit. Matematika je jednoduchá – čím víc peněz získá, tím nižší bude cena za jeden kus. A tyto peníze vloží zpět do knížky, a to právě skrze dodatečné cíle kampaně, které odmění dalšími ilustracemi či 3D reliéfem.

Exarie od Radka Starého

Exarie od Radka Starého

Hned úvodní hodiny kampaně ukázaly, že je o plánovanou trilogii zájem. Během prvního dne se podařilo získat přes tři miliony korun, což se za tak krátký čas žádnému jinému projektu v historii Startovače nepodařilo. Kampaň přitom poběží až do začátku prosince.

Základní odměna, která čítá celou trilogii, stojí 1 599 korun, zatímco ta nejvyšší, která zahrnuje i pozvánku na večeři, 39 990 korun. Ta už ovšem není dostupná. Knížky se k fanouškům dostanou příští rok v květnu. Text už je hotový, aktuálně probíhají korektura a revize.

A o čem Exarie je? „Trilogie Exarie není úplně sci-fi ani fantasy. Příběh je zasazený do skutečného světa – přímo do Prahy! Nad městem se totiž skrývá virtuální MMORPG hra, do které se mohou hráči připojit pomocí svého chytrého telefonu. Tam bojují pomocí mečů a magie proti hordám nepřátel, útočících na hlavní město Lorivon,“ láká Starý.

Exarie od Radka Starého

Exarie od Radka Starého

„Hlavní hrdina Tom se do Exarie dostane úplnou náhodou. Omylem se připojí do jedné z bran, malých dungeonů rozesetých všude po Praze, odštěpených od původní Exarie, ale okamžitě si uvědomí, že o obyčejnou hru nejde. Ocitne se totiž přímo ve hře a cokoliv cítí jeho postava, pocítí i on. A pochopitelně – pokud zemře ve hře, umře i ve skutečném světě.“

„Při psaní Exarie mi jako předloha sloužily tituly Log Horizon, Solo Leveling, Shangri-La Frontier, ale třeba také Harry Potter. Žánrově pak mají knihy nejblíže k Isekai – populárnímu stylu příběhů obzvlášť oblíbenému v Asii, kde se hrdinové dostávají do skrytých světů,“ dodává Starý.

Témata: kniha, Radek Starý

