Nosit sexy obleček se v chystané hře nevyplácí, boj s ním bude daleko těžší

Chystaná playstationová exkluzivita Stellar Blade láká na zběsilé akční souboje a nápaditý sci-fi příběh, hráči se ovšem těší především na hlavní hrdinku Evu.

Předlohou jí stála populární korejská modelka Shin Jae-eun a vývojáři si s její virtuální podobou vyhráli do nejmenších detailů. A jelikož Asiaté nejsou tolik svázáni politickou korektností jako lidé na Západě, nebojí se přiznat, že se snažili, aby byla co nejvíc sexy. Dokonce si prý dali extra práci s animací jejího pozadí (viz náš článek), ostatně je to věc, na kterou budou hráči koukat po většinu času.

Že Stellar Blade hodlá zabojovat o titul nejvíce sexy hra roku potvrzuje i nešťastně uniklá demoverze, kterou si kvůli chybě v obchodě PlayStation Store mohla hrstka šťastlivců zahrát s předstihem. Vývojáři si chyby rychle všimli a po zhruba hodině ji „vypnuli,“ i tak málo času však stačilo k tomu, aby se ven dostaly první záběry. Z nich je patrné, že Eva bude mít na výběr z několika oblečků.

Žádný z nich bychom asi nenazvali decentní, ten příznačně nazvaný Kůže (Skin) ovšem nezakrývá téměř nic a vypadá, jako kdyby postava byla nahatá. Tomu odpovídají i pohybové animace, když při chůzi a běhu ladně vlní boky.

How am I supposed to justify this to my wife and kids when they see me playing this game?