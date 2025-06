Jak vidno, o hry se sexy hlavní postavou je zájem. Stellar Blade je v době psaní článku nejprodávanější hra na Steamu (v Česku jí náleží třetí místo), přičemž vynikající jsou i první hodnocení uživatelů – na Steamu totiž svítí štítek „extrémně kladné“.

Výborné prodeje naznačuje i počet souběžně hrajících, který se podle SteamDB vyšplhal v jeden moment na 183 830 hráčů. Zkušenost ukazuje, že další obvykle dorazí během víkendu, Stellar Blade má tak nakročeno prolomit hranici 200 tisíc souběžně hrajících.

Stellar Blade tak překonává launch dalšího aktuálního hitu v podobě MMO Dune: Awakening (142 050 souběžně hrajících) i velké překvapení letošního roku Clair Obscur: Expedition 33 (145 063 souběžně hrajících). Naopak na český hit Kingdom Come: Deliverance 2 (256 206 souběžně hrajících) nestačí, zatímco úspěšný The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (216 784 souběžně hrajících) by mohl ještě padnout.

PC verze podporuje upscaling pomocí DLSS 4 a FSR 3, širokoúhlé monitory, mapování kláves, ovladač DualSense a samozřejmě modifikace (nemusíte se obávat, budeme je pro vás podrobně sledovat). A podle našeho testu celkem obstojně šlape i na starších sestavách.

Tvůrci do hry přidávají různé oblečky, které nechávají vyniknout sexy křivky hlavní hrdinky.

Zničená Země

Děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kdy planetu Zemi ovládly krvelačné příšery zvané Naytiba. Eva je android – stroj vytvořený k co nejefektivnějšímu boji. Ofenziva ovšem selže a Eva se ocitá sama hluboko v týlu nepřítele bez naděje na záchranu. Přesto se rozhodne ve svém úkolu pokračovat a zničit šestici nepřátelských velitelů na vlastní pěst.

Stellar Blade (PC)

„Stellar Blade je daleko zábavnější a propracovanější hrou, než se zdál dopředu být. Bezostyšně vykrádá krále žánru, ale přesto si dokáže uchovat vlastní tvář. Navíc má vynikající souboje i příběh a ještě skvěle vypadá. A že hlavní hrdinka zachraňuje svět v latexové minisukni? Jak už kdysi řekli správci Twitche – být sexy se možná nemusí líbit všem, ale není to proti pravidlům. Něco navíc nám říká, že pro většinu hráčů bude toto vzepření se moderním trendům naopak pozitivem,“ napsali jsme v recenzi Stellar Blade.