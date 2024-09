Společnost Stellarblade žaluje Sony, jejich hra jim prý ukradla jméno

Akční řežba Stellar Blade budila dost kontroverzí už před svým vydáním, její korejští vývojáři se totiž vydali přímo proti aktuálním západním trendům a beze studu lákali na to, že jejich hlavní hrdinka má sexy zadek (viz náš článek). Nakonec toho ale hra naštěstí ukázala daleko víc a patří k těm nejpozitivnějším překvapení letošního roku (viz naše recenze). Od jejího vydání už ovšem uplynulo téměř půl roku a i když ještě čekáme na dodatečný fotomód a s největší pravděpodobností i PC verzi, v herním světě už se teď řeší jiná témata.

Z toho pohledu může být žaloba, která míří na studio Shift Up i vydavatelskou společnost Sony míří, vlastně dobrá věc, protože to hru vrací do světla reflektorů. Obzvláště, když to vypadá, že právníci japonského gigantu budou tahat za ten delší kus provazu. O co jde?

Zakladateli americké produkční společnosti Stellarblade vadí, že od té doby, co byl název hry změněn z původního Project Eve na finální Stellar Blade, je jeho 15 let fungující byznys v ohrožení, protože je nyní pro potenciální zákazníky v podstatě nevyhledatelný. „Věříme ve spravedlivou hospodářskou soutěž, ale když větší společnosti nerespektují práva zavedených menších podniků, je naší povinností se jim postavit a chránit naši značku,“ vyjádřil svojí motivaci ředitel společnosti Griffith Chambers Mehaffey pro magazín IGN. Že nejde jen o neúmyslnou náhodu pak dokazuje údajnou podobou písmene S v obou logách. Nepožaduje přitom nic menšího, než zničení veškerého obsahu vytvořeného pod značkou Stellar Blade a proplacení utržených škod.

Písmeno S z loga hry Stellar Blade prý až příliš připomíná to, které používá společnost Stellarblade.

Že by ovšem uspěl je krajně nepravděpodobné, Sony má značku Stellar Blade řádně zaregistrovanou pro videoherní účely už od ledna loňského roku. Překvapením by bylo už jen to, kdyby celá kauza vůbec doputovala až k soudnímu jednání