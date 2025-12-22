Korejský prezident oficiálně pochválil vývojáře sexy akční videohry

Honza Srp
Režisér vynikající akce Stellar Blade Kim Hyun-tae se dočkal prestižního ocenění, které daleko přesahuje videoherní rybníček. Za přínos digitální kultuře dostal oficiální pochvalu od korejského prezidenta.

I když se ve videohrách točí více peněz než ve filmovém průmyslu, spousta lidí na ně stále hledí skrze prsty a opovrhuje jimi, jakožto primitivní zábavou pro malé děti. Dobře vidět je to například na mediálním pokrytí výročních ocenění. Zatímco o Oscarech se dozvíte prakticky všude včetně televizních zpráv, o ceremoniálu obdobně důležitých Game Awards mimo oborových novinářů nepíše nikdo. A to byl letos mezi nominovanými poprvé i český zástupce Kingdom Come.

Stellar Blade – Vánoce
Scammeři lákají skrze ovládnutý oficiální účet hry Stellar Blade na podvodnou stránku
Scammeři lákají skrze ovládnutý oficiální účet hry Stellar Blade na podvodnou stránku
Podvodná stránka Stellar Blade lákající na krypto
120 fotografií

V Asii jsou v tomto ohledu už ovšem mnohem dále a jmenovitě Jižní Korea je hrám zemí zaslíbenou. Interaktivní zábava je tam větší mainstream než televize, hraje tam téměř každý, ostatně jen s minimální nadsázkou se říká, že korejským národním sportem je Starcraft (ve skutečnosti je to Taekwondo). Nyní se ovšem tamní herní scéně dostalo prestižního uznání i z politické scény, a to rovnou z té nejvyšší úrovně.

Kim Hyung-tae, zakladatel studia Shift Up a režisér hry Stellar Blade, pochází ze skromných poměrů, dnes je z něj milionář.

Při předávacím ceremoniálu Korejských cen za populární kulturu a umění, nad nimiž drží záštitu tamní ministerstvo kultury, sportu a turismu, obdržel prezidentskou pochvalu režisér hry Stellar Blade Kim Hyung-tae. Podle zpravodajského portálu Daum byl ředitel společnosti ShiftUp oceněn za „posílení globální konkurenceschopnosti korejského duševního vlastnictví v oblasti her“, a to především díky své práci na hrách Stellar Blade a Goddess of Victory: Nikke.

Dlužno říct, že význam hry Stellar Blade je spíše finanční než umělecký, jde totiž o vcelku přímočarou mlátičku, která se od desítek podobných liší jen tím, že je její hrdinka bez obalu prezentována jako sexbomba (viz naše recenze).

Podoba hlavní postavy přitom byla vytvořena pomocí telemetrie skutečné ženy, která kvůli tomu strávila před objektivy kamer dlouhé hodiny. Jde o jihokorejskou modelku Sin Če-un, které byl pro potřeby hry pouze dodatečně vyměněn obličej, jinak jde o kopii jedna ku jedné. Už tak sexy hru si pak lidé na PC ještě vyšperkovali pomocí neoficiálních modifikací, které odhalují i to málo, co bylo v originálu zakryto (viz náš článek).

Tvůrci neoficiálních modifikací mají díky Stellar Blade žně.

Každopádně pro tamní herní scénu je toto ocenění veliká věc, a tak se vyloženě nabízí myšlenka, jestli by něco takového bylo možné i u nás. Tak uvidíme, třeba se tu v budoucnosti najde někdo šikovný, kdo bude pomocí nějaké videohry ve světě šířit povědomí o české historii a kultuře, toho by si nějací politici třeba mohli všimnout.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vyndej ho a hraj. Sesbírali jsme zábavné reklamy dob minulých

Staré reklamy v herním časopise GameStar

Při probírání se stránkami dnes již dávno zrušeného časopisu GameStar nás upoutala řada reklam nejen na videohry. Obvykle jsou totiž vymyšlené ve stylu, který se již dávno nenosí, ale zpětně jsou...

Bude to největší Tomb Raider vůbec. Laru si užijí i ti, kteří ji neznají

Tomb Raider: Catalyst

Lara byla jeden čas vnímána jako sexuální symbol videoher. Příští rok uplyne třicet let od vydání prvního dílu. Plánované pokračování Tomb Raider: Catalyst ovšem nebude vyžadovat žádné znalosti série.

KVÍZ: Jak době znáte zvířata z počítačových her?

Kvíz

Vyzkoušejte si, nakolik se orientujete ve světě virtuální fauny. V našem kvízu najdete ta nejslavnější zvířata napříč celou herní historií. Poznáte je?

Slavná streamerka vysvětlila divákům, jak důležité je pracovat

Valkyrae

Streamerka Valkyrae zavzpomínala před kamerou na své těžké začátky, kdy vystřídala řadu běžných profesí. Celosvětová celebrita, která dnes vydělává miliony dolarů, se mimo jiné živila třeba...

Čísla, kterým se těžko věří. Letošní herní hit prodal sedm milionů kopií

Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow DLC

Autoři z malého australského studia Team Cherry oznámili, že jejich letošní novinka Hollow Knight: Silksong prodala přes sedm milionů kopií. Fanoušky navíc potěšili zprávou o novém dodatku, který se...

22. prosince 2025

vydáno 21. prosince 2025

20. prosince 2025

19. prosince 2025

18. prosince 2025

17. prosince 2025 4

