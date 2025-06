Spojení krásné hlavní hrdinky a postapokalyptických scenerií funguje. Hra Stellar Blade od korejského studia Shift Up vyšla před více než rokem na PlayStation 5, aktuálně zavítala také na PC na Steamu. Za pouhé tři dny se na počítačích prodal víc než milion kopií, celkové prodeje tak nyní přesáhly tři miliony, což je pro korejské studio mimořádný úspěch.

Hned při zahájení prodejů minulý týden jsme psali, že hra odstartovala na platformě Steam fantasticky. Připsala si totiž v jeden moment 183 830 souběžně hrajících, což se obvykle propíše i ve velmi slušné prodeje.

Víkend dopřál tvůrcům další hráče, číslo se vyšplhalo až na 192 078 souběžně hrajících. Zdá se tedy, že kdo se na hru těšil, koupil si ji a vyzkoušel hned, ostatně Stellar Blade už opustil pozici nejprodávanější hry na Steamu. Co ovšem zůstává, je hodnocení, u hry svítí štítek „velmi kladné“.

Tvůrci ze studia Shift Up jsou ovšem velmi spokojeni. „Nečekal jsem to. Myslel jsem si, že by bylo hezké, kdybychom překročili 100 000 souběžně hrajících uživatelů. Jsem opravdu vděčný za veškerou přízeň,“ řekl v rozhovoru s This is Game šéf studia Kim Hyung-tae.

Vyjádřil se také k připravovanému pokračování. V současnosti se veškeré síly studia upnuly k PC verzi, nicméně práce na druhém díle se rozbíhají. Základem je původně plánované příběhové DLC, které nakonec poslouží jako odrazový můstek pro dvojku. Vyjít by mohla už během roku 2027.

Zachránit zničenou Zemi

Děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kdy planetu Zemi ovládly krvelačné příšery zvané Naytiba. Eva je android – stroj vytvořený k co nejefektivnějšímu boji. Ofenziva ovšem selže a Eva se ocitá sama hluboko v týlu nepřítele bez naděje na záchranu. Přesto se rozhodne ve svém úkolu pokračovat a zničit šestici nepřátelských velitelů na vlastní pěst.

„Stellar Blade je daleko zábavnější a propracovanější hrou, než se zdál dopředu být. Bezostyšně vykrádá krále žánru, ale přesto si dokáže uchovat vlastní tvář. Navíc má vynikající souboje i příběh a ještě skvěle vypadá. A že hlavní hrdinka zachraňuje svět v latexové minisukni? Jak už kdysi řekli správci Twitche – být sexy se možná nemusí líbit všem, ale není to proti pravidlům. Něco navíc nám říká, že pro většinu hráčů bude toto vzepření se moderním trendům naopak pozitivem,“ napsali jsme v recenzi Stellar Blade.