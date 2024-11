Tvůrci erotických modifikací zbystřili, nejvíc sexy hra roku vyjde i na PC

Zatímco na Západě se díky kauzám jako MeToo nebo GamerGate snaží v posledních letech ukazovat ženské postavy v alespoň trochu uvěřitelných proporcích, Asiati to mají jako vždy na háku a hlavní hrdinka letošního playstationové exkluzivity Stellar Blade vypadá jako profesionální modelka. Své svůdné křivky navíc obléká do kratičkých přiléhavých šatiček z latexu, z nichž jí při každém prudkém pohybu vylézají kalhotky. Samozřejmě tanga.

Hra už je dost sexy teď, tvůrci modifikací to ale jistě trumfnou.

Vývojáři se už dopředu nechali slyšet, že si s vymodelováním a rozpohybováním jejího zadku dali mimořádnou práci, protože je to věc, kterou budou mít hráči před obličejem po celou dobu hraní, za což si od kritiků vyslechli svoje. Ano, působí to trochu prvoplánovitě, na druhou stranu to v rámci příběhu dává smysl. Eve je totiž uměle vytvořenou robotkou, ultimátní zbraň pro boj s mimozemskými vetřelci.

Zápletka zní tak béčkově, že jsme od hry příliš neočekávali, nakonec se ukázala jedním z nejpříjemnějších překvapení letošního roku. „Celkově lze konstatovat, že Stellar Blade je daleko zábavnější a propracovanější hrou, než se zdál dopředu být. Bezostyšně vykrádá krále žánru, ale přesto si dokáže uchovat vlastní tvář. Navíc má vynikající souboje i příběh a ještě skvěle vypadá,“ napsali jsme v naší recenzi, kde jsme hře udělili skvělých 85 %.

Žánrem jde o zběsilou akci se soulslike prvky.

Už od začátku se spekulovalo, že korejské studio Shift Up počítá i s pozdějším PC portem, teď už je to oficiální. Během „valné hromady“ totiž mimo jiné padlo, že digitální obchod Steam je pro podobné hry ideální distribuční platformou a že si na PC dokonce slibují lepší prodeje, než zaznamenali na Playstationu. K těmto slovům je určitě inspiroval fenomenální úspěch čínské hry Black Myth: Wukong, která v létě téměř zbourala internet (viz náš článek).

K vydání PC portu Stellar Blade by mělo dojít někdy v průběhu příštího roku, což dává tvůrcům erotických modifikací dost času na přípravu. Tak schválně, jak dlouho bude trvat, než někdo Eve zcela svlékne? V případě posledního Tomb Raidera to trvalo jen pár hodin (viz náš článek)

I stávající fanoušci hry se ale mají na co těšit, již příští týden vyjde přídavek, který svět hry propojí s žánrově příbuznou sérií Nier. A navíc ještě vytoužený fotomód.