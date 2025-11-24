Spojení krásné hlavní hrdinky a postapokalyptických scenerií funguje. Hra Stellar Blade od korejského studia Shift Up vyšla v roce 2024 na PlayStation 5 (pro PlayStation ji získal Shuhei Yoshida), o další rok později zavítala také na PC. A prodávala se skvěle – přes tři miliony kopií je pro menší studio velký úspěch.
Studio již dřív potvrdilo, že pracuje na pokračování. Podle inzerátu opět půjde o stylovou akci, která se odehrává ve stejném světě a bude založená na příběhu původní hry. Což vzhledem k úspěchu není překvapivé. Očekávat máme prohloubenou akční hratelnost a spekuluje se také o větší otevřenosti úrovní.
Zajímavější spíš je, že dvojka vzniká jako multiplatformní titul – nikdo z velkých hráčů na trhu si tedy, aspoň prozatím, nezajistil nějakou formu exkluzivity jako PlayStation u prvního dílu. Už nějakou dobu se také mluví o portu jedničky na xboxy a Switch 2.
„Měla to být jen klasická výplňovka vydavatelského plánu ve slabším období roku, nakonec se však prvotina korejského studia Shift UP může sebevědomě srovnávat s největšími klasikami žánru hack and slash. Kromě sexy hrdinky, zajímavého sci-fi příběhu a krásné grafiky zaujme především mimořádně povedeným soubojovým systémem,“ napsali jsme v recenzi Stellar Blade.