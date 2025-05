Akce Stellar Blade sice loni nijak výrazně nepromluvila do anket o nejlepší hry roku, její vývojáře z korejského studia Shift Up to ovšem trápit nemusí. Hra se prodávala nad očekávání skvěle a ze zakladatele Kim Hyung-Taea, který ještě před deseti lety trpěl úzkostmi z toho, že se nedokáže postarat o svoji rodinu, je dnes dolarový miliardář.

Hlavní hrdinku si můžete obléct do mnoha sexy kostýmků.

Stellar Blade (naše recenze) vyniká skvělým soubojovým systémem, nádhernou grafikou originálním postapokalyptickým světem, nejvíce se ale proslavil hlavní hrdinkou. Zatímco na Západě se díky společenskému tlaku snaží v posledních letech ukazovat ženské postavy v alespoň trochu uvěřitelných proporcích, Korejci to mají na háku a titulní Eve vypadá jako profesionální modelka. Své svůdné křivky navíc obléká do kratičkých přiléhavých šatiček z latexu, z nichž jí při každém prudkém pohybu vylézají kalhotky. Samozřejmě tanga.

Že se plánuje vydání na PC není žádným tajemstvím, nyní už však konečně známe datum, kdy se tomu tak skutečně stane. A nebude to trvat dlouho, na Steamu a Epic Store Stellar Blade vychází již 11. června a to včetně klasických „master race“ vychytávek, jako je podpora ovládání myší, ultraširoká rozlišení nebo 4K textury.

Ještě víc ovšem mnohé hráče budou zajímat neoficiální modifikace, které dříve nebo později (ale spíš dříve) svléknou už tak sexy hrdinku úplně donaha. Ostatně už v oficiálním fotomódu lidé ukázali, že jim není nic svaté (viz náš článek).