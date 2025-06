Hráč se chopí robota Rustyho, který přijíždí do opuštěného hornického města Tumbleton, aby pokračoval v odkazu svého strýce Joea. Rusty se vydává do podzemních dolů, kde těží suroviny, odkrývá nové cesty a bojuje s nepřáteli.

Za vytěžené suroviny se nakupují vylepšení a nové schopnosti. Právě díky nim se lze propracovat do dřív nedostupných oblastí. Herní doba se pohybuje okolo osmi hodin, hra je plně kompatibilní se Steam Deckem.

Nyní si ji můžete stáhnout zdarma na Steamu zde. Musíte to ovšem stihnout do 26. června do 19:00. Jakmile si ji zařadíte do vaší digitální knihovny, zůstane vaše.

Pokud by se vám SteamWorld Dig zalíbil, ve stejném termínu je dočasně v 94procentní slevě druhý, ještě o fous lépe hodnocený díl, a to zde. Případné zájemce vyjde v přepočtu zhruba na 30 korun.