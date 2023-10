Steam ukázal nejhranější hry skončeného festivalu demoverzí. Zaujali i Češi

Digitální obchod Steam svojí pravidelnou akcí Next Fest dává nezávislým tvůrcům spoustu prostoru, jak upozornit na své chystané novinky.

Nejhranější demoverzí posledního Next Festu bylo online kooperativní RPG Enshrouded.

Mezi stovkami zveřejněných demoverzí se dalo najít spousty zajímavých titulů, ovšem zároveň i ztratit moře času způsobem, který připomíná časy prohrabování se sharewarem. Pokud na něco takového nemáte čas, jistě vezmete za vděk nově vydaným žebříčkem těch z hlediska počtu hráčů nejúspěšnějších titulů minulého týdne.

Vůbec nejhranější bylo nadějně vypadající kooperativní RPG Enshrouded od vývojářů oblíbených Portal Knights. V něm se až s patnácti spoluhráči budete snažit přežít v nehostinném fantasy světě, kromě klasického sběru surovin a nutnosti zajištění obživy pak můžete podnikat i výpravy za dobrodružstvím.

Název druhé nejhranější hry je sám o sobě vypovídající, v Japanese Drift Master totiž budete smykovat v japonských ulicích. Na to, že jsme o hře dosud neslyšeli, nás překvapila svojí moderní grafikou.

Zbytek první desítky už jen heslovitě:

RoboCop: Rogue City vypadá zábavněji, než jsme si ochotní přiznat.

Sky: Children of the Light je naivně vypadající MMO, které patrně zaujme především děti, Deep Rock Galactic: Survivor pak další přírůstek do relativně nového žánru autoshooterů, který těží z populární trpasličí značky. Robocop: Rogue City není nic jiného než klasická střílečka, o které už jsme se rozepsali v samostatném článku, Foundry připomíná 3D variaci na české Factorio, Pioneers of Pagonia zase Settlers pro nové tisíciletí od autora originálu. Co publikum zaujalo na od pohledu obyčejné roguelike střílečce Apocalypse Party, vám bohužel neřeknu, zato metroidvanie The Last Faith vyzařuje temnou atmosféru už z propagačních obrázků. Desítku nejlepších uzavírá Bopl Battle, gaučová 2D hra, ve které se dvě kapky slizu nahánějí po 2D aréně. Že by nové Liero?

Z čeho máme v redakci velikou radost, je pak dvanáctá příčka pro strategii The Last Train Home od brněnských Ashborne Games. Vypadá to, že téma československých legionářů zaujalo i za našimi hranicemi, takže by se ze hry mohl stát komerční hit. Držíme palce, vývojáři zdaleka ještě nemají vyhráno, viz naše první dojmy.

Každopádně platí, že i když je letošní Next Game Festival u konce, všechny demoverze jsou na Steamu stále k vyzkoušení.