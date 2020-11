Na Steamu začaly podzimní slevy a hlasování o hru roku

Steam už dávno není jedinou uživatelsky příjemnou platformou, přes kterou se na PC dostat k levným digitálním hrám, stále však zůstává nejoblíbenější. Jak už je jeho dobrým zvykem, i letos se v něm můžete na vánoční svátky zásobit spoustou her za výhodné ceny, začal totiž podzimní výprodej.

Nepropadněte slevové horečce, Marvel’s Avengers nestojí ani za poloviční cenu.

Ve slevě je většina katalogu, na první dobrou mě zaujaly třeba Evil Within 2 za cca 150 Kč, předehra k Life is Strange Before the Storm za necelou stovku nebo kolekce

šestnácti starších dílů Call of Duty za skoro 25 000 Kč (ta mě ovšem zaujala jen svojí nesmyslností, rozhodně si ji nekupujte).

Kromě utrácení v obchodě můžete i hlasovat o hru roku, a to v rovnou v deseti kategoriích. Na rozdíl od loňského roku, kdy se Steamu vyhnula spousta zásadních titulů, bude tato anketa přeci jen relevantnější, s multiplatformovou nabídkou prestižních anket Game Awards a Hra roku čtenářů Bonuswebu se však samozřejmě nedá srovnávat.