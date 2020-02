Steam pokořil rekord v počtu online přihlášených hráčů

Navzdory agresivnímu nástupu obchodu Epic Store a narůstajícímu významu digitálních půjčoven her Microsoft Game Pass, EA Origin Access nebo

Uplay + se platformě Steam stále daří. Loni pokořil hranici jedné miliardy uživatelských účtů, nyní si připsal další úspěch. V neděli 2.února. se k němu najednou připojilo 18 801 944 lidí, čímž padl dosavadní rekord ze 14. ledna 2018.

Lots of Chinese users cooped up due to quarantine with nothing to do. No wonder the previous record was broken by 260k.

Schools are out in Hong Kong till March.