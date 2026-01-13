Steam je symbolem hraní na PC, překonal další rekord

Platforma Steam je dnes symbolem hraní na PC. Počet jejích uživatelů v průběhu let roste, aktuálně padl další rekord.

Steam mělo v jeden moment spuštěný 42 042 778 hráčů souběžně, z toho jich nějakou hru právě hrálo 13 399 958, uvádí SteamDB. Pohled na graf pak ukazuje, že od svého oficiální spuštění v roce 2005 neustále roste.

Další rekord Steamu

Stejně jako jiným platformách, i Steamu pomohla v roce 2020 pandemie covidu, kdy byli lidé zavření doma. Ačkoliv následoval mírný pokles, ve výsledku se růst Steamu v posledních letech urychlil. Pro porovnání, v prosinci 2016 mělo Steam puštěný souběžně necelých 14 milionů uživatelů, zatímco v prosinci 2021 už to bylo přes 27 milionů.

Steam je mezi hráči mimořádně oblíbený, průběžně přidává nové funkce. Zaujal také se svým handheldem Steam Deck a aktuálně chystá přenosné PC nazván Steam Machine.

Přenosné herní PC Steam Deck

Steam Machine

Steamu přitom vyrostla konkurence v podobě například Epic Storu, který každý týden rozdává plné hry zdarma. Bez větších problémů překonal také éru, kdy se velcí vydavatelé chtěli přestat dělit o zisk, a spustili si tak své vlastní platformy. Nakonec se vrátili.

