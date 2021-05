Šest procent vývojářů si myslí, že si Steam zaslouží 30% podíl ze zisku

Digitální obchod Steam bez přehánění zcela změnil rozložení sil v herním světě a umožnil tak raketový vznik nezávislé scény. Drobní vývojáři už se nadále nemuseli doprošovat o pozornost u velkých vydavatelských molochů a svoji hru mohli snadno dostat přímo k zákazníkům.

Zatímco dříve si distributoři brali až 90 % ze zisků, Steam se spokojil s pouhými 30 %. Za tuto cenu přitom vývojáři dostali oblíbenou platformu s desítkami milionů aktivních uživatelů i sadu nástrojů, které výrazně pomáhají s vývojem i komunikací s fanoušky.

Epic Store si snaží naklonit hráče především exkluzivitami a rozdáváním her zdarma.

Jenže doba se mění a z čeho vývojáři byli dříve nadšeni, se jim pomalu přestává líbit. Vyplývá to z průzkumu největší vývojářské konference Game Developers Conference, kterého se účastnilo přes 3 000 respondentů, tvořených profesionály v oboru. Vyplývá z něj, že pouhých 6 % z nich považuje rozdělení zisku v poměru 70:30 tak, jak ho mají v současnosti nastavené obchody Steam a GOG, za odůvodněné.

Že to jde i jinak, naznačují obchody Epic Store a Windows Store, které si berou jen 12 %, oproti zavedenějšímu a populárnějšímu Steamu jsou ovšem u uživatelů méně oblíbené. To se však může časem změnit.

Zatímco před třemi lety byla jakákoliv konkurence Steamu ze strany hráčů militantně odmítaná (viz náš článek), dnes už toto téma nikoho moc nevzrušuje. Epic do obchodu investuje obrovské prostředky a v nejbližší době s tím nehodlá přestat (viz náš článek).

Pro jeho budoucnost bude klíčové, jak dopadne probíhající soud se společností Apple, který se vede o hru Fortnite (viz náš článek).