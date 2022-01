Přelom roku přinesl nový rekord v počtu uživatelů Steamu

Zatímco pohostinství nebo živá kultura zažívají kvůli pandemii koronaviru těžké časy, videohrám se naopak daří. Důkazem budiž data z internetové stránky SteamDB, která pravidelně analyzuje návštěvnost nejpopulárnějšího digitálního obchodu s počítačovými hrami.

Z loňských novinek se v seznamu nejhranějších titulů drží Valheim a New World.

Ten během novoročního víkendu zaznamenal rekordní čísla, celkově si ho totiž v jeden moment zapnulo 27 942 036 hráčů. Více než 8 milionů z nich přitom mělo skutečně puštěnou i nějakou tu hru.

Vypadá to tedy, že ani příchod nových konzolí, ani nedostatek grafických karet na trhu, ani konkurence v podobě rozdávačného Epic Storu Steamu nijak zásadně nevadí a hráči si k němu stále nacházejí cestu.

Pokud by vás zajímalo, jaké hry na něm nejvíce frčí, tak jsou to především online multiplayerové střílečky (viz náš článek). Aktuálně navíc na Steamu probíhá vánoční výprodej, byť už bohužel nemá stejnou auru výjimečnosti jako měl ještě před několika lety.