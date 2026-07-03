O své zkušenosti se na Redditu podělil uživatel me_hill, kterému se po dvaceti minutách používání rozsvítil světelný stavový řádek ve spodní části zařízení výstražnou červenou barvou. Ta značí selhání GPU.
Uživatelé ji začali okamžitě označovat jako Red Line of Death (červená čára smrti), čímž se odkazují na nechvalně proslulý Red Ring of Death (červené kolečko smrti) z éry konzole Xbox 360.
Co se stalo?
Uživatel hrál asi pět minut No Man’s Sky, poté se rozhodl nainstalovat dostupnou aktualizaci. Systém však následně odmítá naběhnout, obrazovka zůstává černá a light bar svítí červeně. Celkem byl počítač v provozu zhruba dvacet minut. V tuto chvíli není jasné, zda jde o ojedinělý vadný kus, nebo závažnější problém.
Bitva o obývák
Steam Machine je herní počítač s operačním systémem SteamOS 3, který skvěle funguje jak s klávesnicí a myší, tak s ovladačem a připojením k televizi. Tisíce her jsou díky vydání handheldu Steam Deck nyní optimalizované právě pro ovladače.
Nejlevnější Steam Machine s úložným prostorem 512 GB stojí 1 039 eur, což je zhruba 25 150 korun. Kdo vezme i verzi s ovladačem za 1 108 eur, zaplatí 26 800 korun. V nabídce je ovšem i verze s 2 TB úložného prostoru, která stojí 1 359 eur bez ovladače, tedy zhruba 32 890 korun, a 1 428 eur s ovladačem, což je 34 600 korun. Zásoby jsou však omezené. Výkon zařízení je zhruba na úrovni PlayStationu 5.
|Kategorie
|Komponenta / Vlastnost
|Technická specifikace
|Obecné
|Procesor
|Napůl vlastní CPU AMD Zen 4 6c/12t
Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
|Grafická karta
|Napůl vlastní GPU AMD RDNA3 28CU
Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
|Paměť RAM
|16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
|Napájení
|Interní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
|Úložiště
|Dva modely (512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD), oba se slotem pro vysokorychlostní microSD kartu
|Připojení
|Wi-Fi
|2×2 Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|Vyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
|Steam Controller
|Zabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
|Vstupy
|Displeje - DisplayPort 1.4
|Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz
Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
|Displeje - HDMI 2.0
|Až 4K při 120 Hz
Podpora HDR, FreeSync a CEC
|USB
|Vpředu: 2× USB-A 3.2 Gen 1
Vzadu: 2× USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2
|Internet
|Gigabitový ethernet
|LED lišta
|17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
|Rozměry a hmotnost
|Rozměry
|152 mm na výšku (148 mm bez nožiček), 156 mm na šířku, 162,4 mm do hloubky
|Hmotnost
|2,6 kg
|Software
|Operační systém
|SteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
|Pracovní prostředí
|KDE Plasma