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První uživatel Steam Machine hlásí „červenou čáru smrti“

Ondřej Zach
  14:42
První várka počítačů Steam Machine, které jsou primárně navržené pro pohodlné hraní her na Steamu z gauče, se dostala mezi zákazníky. Netrvalo to však dlouho a na světě je první zaznamenaný případ selhání hardwaru.

O své zkušenosti se na Redditu podělil uživatel me_hill, kterému se po dvaceti minutách používání rozsvítil světelný stavový řádek ve spodní části zařízení výstražnou červenou barvou. Ta značí selhání GPU.

Uživatelé ji začali okamžitě označovat jako Red Line of Death (červená čára smrti), čímž se odkazují na nechvalně proslulý Red Ring of Death (červené kolečko smrti) z éry konzole Xbox 360.

Co se stalo?

Steam Machine – Red Line of Death

Xbox 360 – Red Ring of Death

Uživatel hrál asi pět minut No Man’s Sky, poté se rozhodl nainstalovat dostupnou aktualizaci. Systém však následně odmítá naběhnout, obrazovka zůstává černá a light bar svítí červeně. Celkem byl počítač v provozu zhruba dvacet minut. V tuto chvíli není jasné, zda jde o ojedinělý vadný kus, nebo závažnější problém.

Bitva o obývák

Steam Machine je herní počítač s operačním systémem SteamOS 3, který skvěle funguje jak s klávesnicí a myší, tak s ovladačem a připojením k televizi. Tisíce her jsou díky vydání handheldu Steam Deck nyní optimalizované právě pro ovladače.

Steam Machine
Steam Controller
Steam Machine
Steam Machine
30 fotografií

Nejlevnější Steam Machine s úložným prostorem 512 GB stojí 1 039 eur, což je zhruba 25 150 korun. Kdo vezme i verzi s ovladačem za 1 108 eur, zaplatí 26 800 korun. V nabídce je ovšem i verze s 2 TB úložného prostoru, která stojí 1 359 eur bez ovladače, tedy zhruba 32 890 korun, a 1 428 eur s ovladačem, což je 34 600 korun. Zásoby jsou však omezené. Výkon zařízení je zhruba na úrovni PlayStationu 5.

Steam Machine – technické specifikace
KategorieKomponenta / VlastnostTechnická specifikace
ObecnéProcesorNapůl vlastní CPU AMD Zen 4 6c/12t
Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
Grafická kartaNapůl vlastní GPU AMD RDNA3 28CU
Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
Paměť RAM16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
NapájeníInterní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
ÚložištěDva modely (512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD), oba se slotem pro vysokorychlostní microSD kartu
PřipojeníWi-Fi2×2 Wi-Fi 6E
BluetoothVyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
Steam ControllerZabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
VstupyDispleje - DisplayPort 1.4Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz
Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
Displeje - HDMI 2.0Až 4K při 120 Hz
Podpora HDR, FreeSync a CEC
USBVpředu: 2× USB-A 3.2 Gen 1
Vzadu: 2× USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2
InternetGigabitový ethernet
LED lišta17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
Rozměry a hmotnostRozměry152 mm na výšku (148 mm bez nožiček), 156 mm na šířku, 162,4 mm do hloubky
Hmotnost2,6 kg
SoftwareOperační systémSteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
Pracovní prostředíKDE Plasma
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