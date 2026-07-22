Steam Machine je herní počítač, který se hodí nejenom k pracovnímu stolu, ale i do obýváku k televizi, protože je plně přizpůsobený i pro ovládání pomocí ovladače.
Mělo to být cenově dostupné zařízení, nedostatek klíčových komponent, který trápí i ostatní výrobce, však cenu katapultoval do oblak. Nejlevnější Steam Machine s úložným prostorem 512 GB a bez ovladače tak stojí 1 039 eur, což je zhruba 25 150 korun.
První várka, řešená ještě skrz losování, se okamžitě vyprodala. Valve nakonec dokázalo navýšit produkci, takže v EU je počítač od Valve dostupný ve všech variantách.
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První uživatel Steam Machine hlásí „červenou čáru smrti“
Ačkoli oficiální čísla prodejů neznáme, víme, že Steam Machine je podle tržeb ve Spojených státech aktuálně druhý nejprodávanější produkt na Steamu, a to hned za stálicí v podobě Counter-Strike 2. Je to samozřejmě dáno i tím, že cena Steam Machine je oproti hrám v žebříčku vysoká. Pro zajímavost, v Česku je až na 21. místě.
Stránka Boiling Steam se pokusila na základě těchto údajů spočítat, kolik Steam Machine se vlastně prodalo. A došla k odhadu, že týdně to je něco mezi 12–15 tisíci kusy. To je v porovnání s prodeji klasických konzolí, jako jsou PlayStation 5 či Switch 2, zanedbatelný výsledek.
Jenže Valve je v úplně jiné situaci. Steam Machine není jádrem byznysu, ale doplňkem a způsobem, jakým postupně rozšiřovat SteamOS na další hardware. Ostatně i insider Jason Schreier se domnívá, že Valve vnímá Steam Machine jako úspěch.
Další cesta Steam Machine se tak bude odvíjet od cen nedostatkových komponent. Pokud ještě zdraží, což se očekává, může teoreticky přijít i navýšení cen. Valve by však rádo ceny naopak snižovalo, byť nepředpokládá, že se tak stane v následujících měsících. Na co se však mohou majitelé Steam Machine spolehnout, jsou pravidelné aktualizace, které z černé krabičky vykřešou maximum.