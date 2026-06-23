Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Valve chce ovládnout naše obýváky, cena Steam Machine je ovšem hodně vysoká

Ondřej Zach
  11:36
Valve, známé díky PC digitální platformě Steam, ještě v červnu uvede na trh stylový herní počítač Steam Machine, který je přizpůsobený pro hraní na ovladači a televizi. Cena je ovšem výrazně vyšší, než se původně očekávalo.

Steam Machine je herní počítač s operačním systémem SteamOS 3, který skvěle funguje jak s klávesnicí a myší, tak s ovladačem a připojením k televizi. Valve to mělo geniálně vymyšlené, protože tisíce her jsou díky vydání handheldu Steam Deck nyní optimalizované právě pro ovladače. A hráči dlouho věřili, že půjde o dostupné zařízení pro hraní her na Steamu. Po citelném zdražení Steam Decku bylo však jasné, že cena bude vyšší, než se předpokládalo.

Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
28 fotografií

Levné to není

Steam Machine zamíří na trh ve dvou verzích, které se liší velikostí úložného prostoru. Dále se nakupující musí rozhodnout, zda si počítač koupí i s ovladačem Steam Controller za zvýhodněnou cenu. Použít lze samozřejmě jakýkoli jiný ovladač, například ty od Xboxu nebo PS5.

Steam Machine

Steam Machine

Nejlevnější Steam Machine s úložným prostorem 512 GB stojí 1 039 eur, což je zhruba 25 150 korun. Kdo vezme i verzi s ovladačem za 1 108 eur, zaplatí 26 800 korun.

V nabídce je ovšem i verze s 2 TB úložného prostoru, která stojí 1 359 eur bez ovladače, tedy zhruba 32 890 korun, a 1 428 eur s ovladačem, což je 34 600 korun. Ještě před pár měsíci přitom někteří doufali, že nejlevnější verze by mohla stát kolem 15 tisíc korun.

„Když jsme komponenty pro zařízení Steam Machine začali v roce 2023 shánět, mysleli jsme si, že chápeme, jak se jejich ceny budou s časem vyvíjet. Konkrétně jsme pracovali s roky dat vývoje cen PC hardwaru a domnívali se, že s příchodem novějších technologií budou ceny klesat. Za poslední rok se nicméně situace změnila. Rychle a dramaticky, nutno dodat, a to především pro paměti RAM a úložiště,“ píše k ceně Valve.

Steam Controller

„Důvodů je několik, ale všechny ovlivňují ceny hardwaru všude po světě, a  tím pádem nejsme schopni dosáhnout původně plánované ceny zařízení Steam Machine. Cena, kterou tedy dnes vidíte, odráží aktuální stav nebo, přesněji řečeno, odráží ceny komponentů, které jsme zvládli nakoupit v rámci uplynulých šesti měsíců.“

„Co víc, nebyla ovlivněna pouze cena komponentů, ale také jejich dostupnost, a nejednou se nám stalo, že jsme potřebné komponenty nemohli vůbec sehnat. Proto jsme ostatně pro vydání zvládli vyrobit méně jednotek, než s kolika jsme počítali.“

Omezené zásoby

Zásoby jsou tak velmi omezené, zájemci se nejprve musí zapojit do slosování. V případě první vlny to je do 25. června do 19:00, po tomto datu zájemci automaticky zamíří na konec seznamu. Každý region má vlastní čekací listinu, Česko spadá pod Evropskou unii.

Steam Machine

Zakoupit lze pouze jedno zařízení, nicméně každá ze čtyř verzí má svoji vlastní čekací listinu, takže lze vyjádřit zájem ve všech čtyřech – kdo by se ve slosování dostal na víc seznamů, bude automaticky zařazen do toho s nejlepší výbavou a z ostatních odstraněn.

První vlna bude k zákazníkům odeslána 30. června.

Výkon a první reakce

První zahraniční recenzenti chválí skvělé zpracování a tichý provoz. SteamOS je díky Steam Decku vychytaný, stejně jako tisíce dostupných her, které jsou uzpůsobené i pro hraní na ovladači. Steam Machine je stále PC, takže ho tak lze i používat.

Steam Frame, Steam Controller, Steam Machine

Steam Machine

Výkon je přesně takový, jak Valve oznamovalo – tedy zhruba 6× výkonnější než Steam Deck. V porovnání se současnými konzolemi už to taková sláva není. Výkon je zhruba na úrovni několik let staré konzole PlayStation 5 (někde lepší, někde horší – Valve těží z modernějšího HW), výkonnější model PlayStation 5 Pro ovšem vyhrává na plné čáře.

„Testy při srovnatelných nastaveních na Steam Machine a PS5 ukazují, že hardware od Valve může mírně zaostávat – což není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že grafická karta Radeon RX 7600 nabízí výkon velmi podobný tomu na PS5. Jediný výrazný rozdíl ve výkonu, který jsem zaznamenal, se projevil u hry Forza Horizon 5 běžící na konzoli v rozlišení 4K s 4x MSAA – na Steam Machine je nutné snížit rozlišení na 1620p, abyste dosáhli podobného zážitku s 60 fps po celou dobu, a i tak může docházet ke ztrátám snímků. Není to úplně férový souboj – konzole disponují dynamickým škálováním rozlišení a dynamickou správou nastavení. Ale faktem je, že PS5 a Series X mají mnohem vyšší úroveň šířky pásma paměti,“ napsali experti z Digital Foundry.

„Steam Machine nabízí výkon, který bychom označili za základní úroveň pro mainstreamové PC, schopné spouštět nejnovější hry v přijatelném rozlišení. To znamená, že ačkoli je rozlišení 1440p dostačující (s upscalingem v závislosti na hře), klíčem k dobrému hernímu zážitku je správné nastavení grafiky,“ uzavírá recenzent.

Za srovnatelné peníze si tedy postavíte výkonnější PC. Steam Machine ovšem cílí spíš na ty, kteří chtějí hrát na Steamu a zároveň by se rádi přiblížili konzolovému zážitku, kdy nemusí moc co řešit. Například podle Linus Tech Tips je to nejpohodlnější a nejlepší řešení pro hraní na PC na gauči u televize.

Steam Machine – technické specifikace
KategorieKomponenta / VlastnostTechnická specifikace
ObecnéProcesorNapůl vlastní CPU AMD Zen 4 6c/12t
Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
Grafická kartaNapůl vlastní GPU AMD RDNA3 28CU
Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
Paměť RAM16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
NapájeníInterní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
ÚložištěDva modely (512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD), oba se slotem pro vysokorychlostní microSD kartu
PřipojeníWi-Fi2×2 Wi-Fi 6E
BluetoothVyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
Steam ControllerZabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
VstupyDispleje - DisplayPort 1.4Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz
Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
Displeje - HDMI 2.0Až 4K při 120 Hz
Podpora HDR, FreeSync a CEC
USBVpředu: 2× USB-A 3.2 Gen 1
Vzadu: 2× USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2
InternetGigabitový ethernet
LED lišta17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
Rozměry a hmotnostRozměry152 mm na výšku (148 mm bez nožiček), 156 mm na šířku, 162,4 mm do hloubky
Hmotnost2,6 kg
SoftwareOperační systémSteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
Pracovní prostředíKDE Plasma
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější

Umělkyně MiMi Chan jako D.Va

Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...

Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly

Lords of the Fallen II

Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...

Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl

Duke Nukem Forever

Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...

Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků

Gothic 1 Remake Easter Egg (Zaklínač 3)

Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....

O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her

Slow Roads

Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...

Valve chce ovládnout naše obýváky, cena Steam Machine je ovšem hodně vysoká

Steam Machine

Valve, známé díky PC digitální platformě Steam, ještě v červnu uvede na trh stylový herní počítač Steam Machine, který je přizpůsobený pro hraní na ovladači a televizi. Cena je ovšem výrazně vyšší,...

23. června 2026  11:36 1

Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků

Gothic 1 Remake Easter Egg (Zaklínač 3)

Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....

23. června 2026 1

Nečekaná virální pecka. Online hra na schovávanou prodává milion kopií denně

Meccha Chameleon

Máme tu nový virální hit. Hra Meccha Chameleon za to vděčí nejenom celkem originální hratelností v rámci multiplayerového světa, ale také rychlému šíření různých klipů ze hry na sociálních sítích a s...

22. června 2026,  aktualizováno  11:45 1

Spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot zahynul při letecké havárii

Claude Guillemot

Při leteckého havárii zahynul Claude Guillemot, jeden z pěti bratrů, kteří v roce 1986 založili herní vydavatelství Ubisoft.

22. června 2026  9:26 10

RECENZE: Hororová legenda The 7th Guest znovu zve do strašidelného domu

60 %
The 7th Guest Remake

Devadesátá léta představovala pro herní žánry renesanci. Boom FPS, strategií a adventur. Autoři se snažili zaujmout kdečím a zároveň pracovat s limity tehdejšího hardwaru. Proto vznikl dnes již...

PC
22. června 2026 2

Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl

Duke Nukem Forever

Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...

21. června 2026 28

KVÍZ: Poznáte ďábelsky zlé umělé inteligence ze světa počítačových her?

The Terminator (1984)

Umělá inteligence se stala jedním z nejdiskutovanějších témat v internetovém prostředí. Fanoušci sci-fi a počítačových her obzvlášť už přitom dávno vědí, že od ryze analyticky uvažujících počítačů...

vydáno 20. června 2026

RECENZE: Fantastické JRPG Xenoblade Chronicles na Switchi 2 exceluje

90 %
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Fantastické JRPG Xenoblade Chronicles z éry konzole Wii vyšlo už dřív na Switch ve vylepšené, definitivní edici. Verze pro Switch 2 však přidává poměrně zásadní vylepšení a rozšíření, díky nimž se...

Switch 2
20. června 2026 0

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

90 %
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Switch 2
vydáno 19. června 2026  10:30,  aktualizováno  10:34

O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her

Slow Roads

Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...

19. června 2026 6

Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma

Prologue: Go Wayback!

Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro...

18. června 2026 3

The 7th Guest Remake

60 %
The 7th Guest Remake

PC
vydáno 18. června 2026  8:16,  aktualizováno  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.