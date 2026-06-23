Steam Machine je herní počítač s operačním systémem SteamOS 3, který skvěle funguje jak s klávesnicí a myší, tak s ovladačem a připojením k televizi. Valve to mělo geniálně vymyšlené, protože tisíce her jsou díky vydání handheldu Steam Deck nyní optimalizované právě pro ovladače. A hráči dlouho věřili, že půjde o dostupné zařízení pro hraní her na Steamu. Po citelném zdražení Steam Decku bylo však jasné, že cena bude vyšší, než se předpokládalo.
Levné to není
Steam Machine zamíří na trh ve dvou verzích, které se liší velikostí úložného prostoru. Dále se nakupující musí rozhodnout, zda si počítač koupí i s ovladačem Steam Controller za zvýhodněnou cenu. Použít lze samozřejmě jakýkoli jiný ovladač, například ty od Xboxu nebo PS5.
Nejlevnější Steam Machine s úložným prostorem 512 GB stojí 1 039 eur, což je zhruba 25 150 korun. Kdo vezme i verzi s ovladačem za 1 108 eur, zaplatí 26 800 korun.
V nabídce je ovšem i verze s 2 TB úložného prostoru, která stojí 1 359 eur bez ovladače, tedy zhruba 32 890 korun, a 1 428 eur s ovladačem, což je 34 600 korun. Ještě před pár měsíci přitom někteří doufali, že nejlevnější verze by mohla stát kolem 15 tisíc korun.
„Když jsme komponenty pro zařízení Steam Machine začali v roce 2023 shánět, mysleli jsme si, že chápeme, jak se jejich ceny budou s časem vyvíjet. Konkrétně jsme pracovali s roky dat vývoje cen PC hardwaru a domnívali se, že s příchodem novějších technologií budou ceny klesat. Za poslední rok se nicméně situace změnila. Rychle a dramaticky, nutno dodat, a to především pro paměti RAM a úložiště,“ píše k ceně Valve.
„Důvodů je několik, ale všechny ovlivňují ceny hardwaru všude po světě, a tím pádem nejsme schopni dosáhnout původně plánované ceny zařízení Steam Machine. Cena, kterou tedy dnes vidíte, odráží aktuální stav nebo, přesněji řečeno, odráží ceny komponentů, které jsme zvládli nakoupit v rámci uplynulých šesti měsíců.“
„Co víc, nebyla ovlivněna pouze cena komponentů, ale také jejich dostupnost, a nejednou se nám stalo, že jsme potřebné komponenty nemohli vůbec sehnat. Proto jsme ostatně pro vydání zvládli vyrobit méně jednotek, než s kolika jsme počítali.“
Omezené zásoby
Zásoby jsou tak velmi omezené, zájemci se nejprve musí zapojit do slosování. V případě první vlny to je do 25. června do 19:00, po tomto datu zájemci automaticky zamíří na konec seznamu. Každý region má vlastní čekací listinu, Česko spadá pod Evropskou unii.
Zakoupit lze pouze jedno zařízení, nicméně každá ze čtyř verzí má svoji vlastní čekací listinu, takže lze vyjádřit zájem ve všech čtyřech – kdo by se ve slosování dostal na víc seznamů, bude automaticky zařazen do toho s nejlepší výbavou a z ostatních odstraněn.
První vlna bude k zákazníkům odeslána 30. června.
Výkon a první reakce
První zahraniční recenzenti chválí skvělé zpracování a tichý provoz. SteamOS je díky Steam Decku vychytaný, stejně jako tisíce dostupných her, které jsou uzpůsobené i pro hraní na ovladači. Steam Machine je stále PC, takže ho tak lze i používat.
Výkon je přesně takový, jak Valve oznamovalo – tedy zhruba 6× výkonnější než Steam Deck. V porovnání se současnými konzolemi už to taková sláva není. Výkon je zhruba na úrovni několik let staré konzole PlayStation 5 (někde lepší, někde horší – Valve těží z modernějšího HW), výkonnější model PlayStation 5 Pro ovšem vyhrává na plné čáře.
„Testy při srovnatelných nastaveních na Steam Machine a PS5 ukazují, že hardware od Valve může mírně zaostávat – což není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že grafická karta Radeon RX 7600 nabízí výkon velmi podobný tomu na PS5. Jediný výrazný rozdíl ve výkonu, který jsem zaznamenal, se projevil u hry Forza Horizon 5 běžící na konzoli v rozlišení 4K s 4x MSAA – na Steam Machine je nutné snížit rozlišení na 1620p, abyste dosáhli podobného zážitku s 60 fps po celou dobu, a i tak může docházet ke ztrátám snímků. Není to úplně férový souboj – konzole disponují dynamickým škálováním rozlišení a dynamickou správou nastavení. Ale faktem je, že PS5 a Series X mají mnohem vyšší úroveň šířky pásma paměti,“ napsali experti z Digital Foundry.
„Steam Machine nabízí výkon, který bychom označili za základní úroveň pro mainstreamové PC, schopné spouštět nejnovější hry v přijatelném rozlišení. To znamená, že ačkoli je rozlišení 1440p dostačující (s upscalingem v závislosti na hře), klíčem k dobrému hernímu zážitku je správné nastavení grafiky,“ uzavírá recenzent.
Za srovnatelné peníze si tedy postavíte výkonnější PC. Steam Machine ovšem cílí spíš na ty, kteří chtějí hrát na Steamu a zároveň by se rádi přiblížili konzolovému zážitku, kdy nemusí moc co řešit. Například podle Linus Tech Tips je to nejpohodlnější a nejlepší řešení pro hraní na PC na gauči u televize.
|Kategorie
|Komponenta / Vlastnost
|Technická specifikace
|Obecné
|Procesor
|Napůl vlastní CPU AMD Zen 4 6c/12t
Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
|Grafická karta
|Napůl vlastní GPU AMD RDNA3 28CU
Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
|Paměť RAM
|16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
|Napájení
|Interní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
|Úložiště
|Dva modely (512GB NVMe SSD / 2TB NVMe SSD), oba se slotem pro vysokorychlostní microSD kartu
|Připojení
|Wi-Fi
|2×2 Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|Vyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
|Steam Controller
|Zabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
|Vstupy
|Displeje - DisplayPort 1.4
|Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz
Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
|Displeje - HDMI 2.0
|Až 4K při 120 Hz
Podpora HDR, FreeSync a CEC
|USB
|Vpředu: 2× USB-A 3.2 Gen 1
Vzadu: 2× USB-A 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2
|Internet
|Gigabitový ethernet
|LED lišta
|17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
|Rozměry a hmotnost
|Rozměry
|152 mm na výšku (148 mm bez nožiček), 156 mm na šířku, 162,4 mm do hloubky
|Hmotnost
|2,6 kg
|Software
|Operační systém
|SteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
|Pracovní prostředí
|KDE Plasma