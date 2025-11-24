Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude

Ondřej Zach
  11:05
Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím zodpovězena nebyla.

Očekává se, že Steam Machine půjde do prodeje v prvním čtvrtletí roku 2026. Prozatím ovšem stále nevíme, za kolik se bude prodávat. Přesto už mámě několik indícií.

Jeden z autorů Skill Up se v rozhovoru se softwarovým inženýrem Pierre-Loup Griffaisem zeptal, zda se Valve chystá prodávat zařízení se ztrátou, například ve snaze zvýšit svůj podíl na trhu.

Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
27 fotografií

„Ne, je to spíš v souladu s tím, co byste mohli očekávat od současného trhu s PC. Naším cílem je samozřejmě, aby to byla výhodná koupě na této úrovni výkonu,“ řekl Griffais. „V ideálním případě bychom byli s touto nabídkou velmi konkurenceschopní a měli bychom docela dobrý deal, ale právě teď na tom pracujeme. Momentálně je těžké odhadnout, jaká bude konečná cena.“

„A pak jsou tu funkce, které je opravdu těžké zabudovat, pokud si sestavujete vlastní herní PC z jednotlivých komponent. Věci jako malý formát, úroveň hluku, které jsme dosáhli, nebo spíš jeho absence, jsou opravdu působivé a jsme nadšení, že lidé zjistí, jak tichý tento počítač je. Ale také některé integrační funkce, jako je HDMI CEC. Bluetooth a bezdrátové připojení, které jsme vyvinuli, čtyři antény, velmi promyšlený design, díky kterému můžete mít skvělý zážitek se čtyřmi Bluetooth ovladači.“

Steam Machine

Steam Machine

Ještě předtím se na cenu zeptal LinusTechTips, konkrétně na to, zda se bude Steam Machine prodávat za konzolovou cenu. Když se ho zeptali, co tím myslí, řekl 500 dolarů. „Nikdo nic neřekl, ale atmosféra v místnosti nebyla zrovna nejlepší,“ dodal.

Steam Machine má být šestkrát výkonnější než handheld Steam Deck (nejlevnější verze stojí přes deset tisíc korun). Těžit bude dál z toho, že Steam už je právě díky Steam Decku plný kompatibilních her, uzpůsobených pro ovladač. Na druhou stranu majitelům výkonných PC žádnou přidanou hodnotu nenabídne. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.

Steam Machine – technické specifikace
ObecnéProcesorCPU AMD Zen 4 6c/12t Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
Grafická kartaGPU AMD RDNA3 28CU Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
Paměť RAM16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
NapájeníInterní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
ÚložištěDva modely: 512GB NVMe SSD nebo 2TB NVMe SSD Slot pro vysokorychlostní microSD kartu
PřipojeníWi-Fi2×2 Wi-Fi 6E
BluetoothVyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
Steam ControllerZabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
VstupyDispleje - DisplayPort 1.4Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
Displeje - HDMI 2.0Až 4K při 120 Hz Podpora HDR, FreeSync a CEC
USB2 USB-A 3.2 Gen 1 (přední strana) 2 USB-A 2.0 (zadní strana) 1 USB-C 3.2 Gen 2 (zadní strana)
InternetGigabitový ethernet
LED lišta17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
Rozměry a hmotnostRozměry152 mm výška (148 mm bez nožiček), 156 mm šířka, 162,4 mm hloubka
Hmotnost2,6 kg
SoftwareOperační systémSteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
Pracovní prostředíKDE Plasma
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude

Steam Machine

Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím...

24. listopadu 2025  11:05 2

Je to zmanipulované, vztekal se streamer u nominací herních Oscarů

Arc Raiders

Populární streamer Shroud označil nominace na Game Awards, což je herní obdoba Oscarů, za zmanipulované poté, co se do hlavní kategorie neprobojovala multiplayerová střílečka Arc Raiders.

24. listopadu 2025 11

RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

70 %
Syberia - Remastered

Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude...

PS5
23. listopadu 2025 6

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

vydáno 22. listopadu 2025  10:27

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

vydáno 22. listopadu 2025  10:24

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

vydáno 22. listopadu 2025

Syberia - Remastered

70 %
Syberia - Remastered

Remake kultovní adventury z roku 2002

PS5
vydáno 21. listopadu 2025  23:08,  aktualizováno  23:18

Ubisoft už vyhlíží čínské peníze. Do března vydá čtyři hry, jedna je tajná

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Aktuální finanční zpráva vydavatelství Ubisoft říká, že firmě se po hospodářské stránce daří. Zároveň byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent.

21. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  15:10 1

Najde svoji ztracenou lásku? Filmový Silent Hill vypadá lépe, než se čekalo

Return to Silent Hill

Očekávaní nebyla vysoká. První plnohodnotný trailer z filmového hororu Return to Silent Hill, který se bude v českých kinech promítat pod názvem Silent Hill: Noční můry, přesto vypadá obstojně.

21. listopadu 2025  9:59 1

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

21. listopadu 2025 18

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Samurajskou akci Ghost of Yotei brzy rozšíří novým režim

Ghost of Yotei

Bezplatná aktualizace samurajské akce Ghost of Yotei vyjde po víkendu, hráči se mohou těšit na několik šikovných vylepšení.

20. listopadu 2025  10:50 0

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

20. listopadu 2025 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.