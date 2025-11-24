Očekává se, že Steam Machine půjde do prodeje v prvním čtvrtletí roku 2026. Prozatím ovšem stále nevíme, za kolik se bude prodávat. Přesto už mámě několik indícií.
Jeden z autorů Skill Up se v rozhovoru se softwarovým inženýrem Pierre-Loup Griffaisem zeptal, zda se Valve chystá prodávat zařízení se ztrátou, například ve snaze zvýšit svůj podíl na trhu.
„Ne, je to spíš v souladu s tím, co byste mohli očekávat od současného trhu s PC. Naším cílem je samozřejmě, aby to byla výhodná koupě na této úrovni výkonu,“ řekl Griffais. „V ideálním případě bychom byli s touto nabídkou velmi konkurenceschopní a měli bychom docela dobrý deal, ale právě teď na tom pracujeme. Momentálně je těžké odhadnout, jaká bude konečná cena.“
„A pak jsou tu funkce, které je opravdu těžké zabudovat, pokud si sestavujete vlastní herní PC z jednotlivých komponent. Věci jako malý formát, úroveň hluku, které jsme dosáhli, nebo spíš jeho absence, jsou opravdu působivé a jsme nadšení, že lidé zjistí, jak tichý tento počítač je. Ale také některé integrační funkce, jako je HDMI CEC. Bluetooth a bezdrátové připojení, které jsme vyvinuli, čtyři antény, velmi promyšlený design, díky kterému můžete mít skvělý zážitek se čtyřmi Bluetooth ovladači.“
Ještě předtím se na cenu zeptal LinusTechTips, konkrétně na to, zda se bude Steam Machine prodávat za konzolovou cenu. Když se ho zeptali, co tím myslí, řekl 500 dolarů. „Nikdo nic neřekl, ale atmosféra v místnosti nebyla zrovna nejlepší,“ dodal.
Steam Machine má být šestkrát výkonnější než handheld Steam Deck (nejlevnější verze stojí přes deset tisíc korun). Těžit bude dál z toho, že Steam už je právě díky Steam Decku plný kompatibilních her, uzpůsobených pro ovladač. Na druhou stranu majitelům výkonných PC žádnou přidanou hodnotu nenabídne. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.
|Obecné
|Procesor
|CPU AMD Zen 4 6c/12t Až 4,8 GHz, spotřeba 30 W
|Grafická karta
|GPU AMD RDNA3 28CU Maximální trvalá frekvence 2,45 GHz, spotřeba 110 W
|Paměť RAM
|16GB DDR5 RAM + 8GB GDDR6 VRAM
|Napájení
|Interní napájecí zdroj, střídavý proud 110–240 V
|Úložiště
|Dva modely: 512GB NVMe SSD nebo 2TB NVMe SSD Slot pro vysokorychlostní microSD kartu
|Připojení
|Wi-Fi
|2×2 Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|Vyhrazená Bluetooth 5.3 anténa
|Steam Controller
|Zabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller
|Vstupy
|Displeje - DisplayPort 1.4
|Až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz Podpora HDR, FreeSync a Daisy Chain
|Displeje - HDMI 2.0
|Až 4K při 120 Hz Podpora HDR, FreeSync a CEC
|USB
|2 USB-A 3.2 Gen 1 (přední strana) 2 USB-A 2.0 (zadní strana) 1 USB-C 3.2 Gen 2 (zadní strana)
|Internet
|Gigabitový ethernet
|LED lišta
|17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému
|Rozměry a hmotnost
|Rozměry
|152 mm výška (148 mm bez nožiček), 156 mm šířka, 162,4 mm hloubka
|Hmotnost
|2,6 kg
|Software
|Operační systém
|SteamOS 3 (založený na distribuci Arch Linux)
|Pracovní prostředí
|KDE Plasma