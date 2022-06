Steam Deck má výkon herního PC, ale více se na něm hrají nezávislé hry

Steam Deck měl být PC Master Race alternativou ke konzoli Nintedno Switch a eliminovat její největší nedostatky, tedy slabý výkon, přísně uzavřené softwarové prostředí a nedostatečnou zásobu „dospělých“ her (což je tedy jen předsudek). A to se mu vcelku i povedlo.

Nejhranější hrou na Steam Decku byl v květnu Elden Ring.

Pokud pomineme příliš hučící větráček a obří rozměry, panuje s ním všeobecná spokojenost (i u nás v redakci, viz náš článek).

Aktuální informace od Valve však naznačují, že lidé zařízení používají asi trochu jinak, než se dalo dopředu očekávat. Z přehledu deseti nejhranějších titulů za měsíc květen je totiž patrné, že navzdory jeho slušnému výkonu na něm lidé hrají většinou menší nezávislé hry.

Rogue Legacy 2, Stardew Valley, Slay the Spire, Hades, Zaklínač 3: Divoký hon, No Man’s Sky i The Binding of Isaac: Rebirth jsou totiž k dispozici rovněž na Switchi a aktuální hit Vampire Survivors pak hardware nové konzole také příliš nepotrápí.

Jedinou opravdovou AAA peckou v seznamu zůstává letošní fenomén Elden Ring, který jednoduše hraje úplně každý.

Když se nad tím člověk zamyslí, až tak úplně překvapivé to není. Moderní hry s vysokými produkčními hodnotami si chce člověk vychutnat v klidu a v co největší kvalitě, mobilní zařízení se spíš hodí na kratší seance, kde je navíc nutné i periferně vnímat okolí.