Steam Deck oslavil první narozeniny a je vůbec poprvé ve slevě

Připomeňme, že poptávka po novém zařízení zpočátku výrazně převažovala nabídku, nové herní zařízení se tak k hráčům dostávalo postupně v několika vlnách. Nyní už je nějakou dobu běžně k dostání, což je pro Valve dobrá příležitost zkusit vůbec poprvé nalákat nové uživatele na slevu.

Sleva deset procent se týká všech modelů a platí po dobu jarního výprodeje, tedy do 23. března 18:00. Základní model s 64 GB eMMC vyjde ve slevě na 377,1 eura, což je zhruba 9 000 korun, namísto původních 419 eur (zhruba 10 000 korun). Model s 256 GB (NVMe SSD) vyjde na 494,1 eura (zhruba 11 800 korun), zatímco nejdražší model s 512 GB stojí 611,1 eura (zhruba 14 600 korun).

Steam Deck nahoře, dole Switch OLED Steam Deck nahoře, dole Switch Lite

Valve dále nadělilo oficiální možnost přizpůsobení úvodního spouštěcího videa a přidalo dvacítku svých výtvorů.

Co se her týče, status ověřené hry (verified) má přes tři tisíce titulů, zatímco hratelných (playable) jich je dalších přes pět tisíc. Pokud by vás zajímalo, co lidé na Steam Decku nejvíc hrají, případně byste se chtěli inspirovat, můžete se podívat na oficiální žebříček TOP 100. Většina her je aktuálně ve slevě.

Steam Deck je zařízení zejména pro lidi, kteří jsou zvyklí si vše sami nastavovat. Mnohé ovšem ulehčí návody a nastavení přímo od komunity. Velmi spokojení jsou také fandové emulátorů. A konečně poměr cena/výkon je také velmi slušný, minimálně v porovnání s podobnými čínskými zařízeními. Z globálního pohledu to zabiják Switche není, u uživatelů Steam Decku přesto převládá jasná spokojenost.

Pokud jde o nový model Steam Decku, podle Valve není na pořadu dne. Prostor pro zlepšení vidí. „Skutečná nová generace Decku s výrazným nárůstem výkonu se neobjeví dřív než za několik let,“ prohlásil nedávno jeden z inženýrů Valve.