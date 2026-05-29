Steam Deck citelně podražil, přesto se hned vyprodal

Ondřej Zach
  10:22
Prognózy, že během letošního roku citelně zdraží elektronika, se postupně naplňují. Po Sony, Microsoftu a dalších navyšuje cenu i Valve u svého herního hanheldu Steam Deck. Vzrostly také obavy, kolik bude stát připravovaný počítač Steam Machine.

Valve opět naskladnilo svůj herní handheld Steam Deck a zároveň citelně navýšilo cenu. V USA a Kanadě se i tak do 24 hodin vyprodal, v Evropě jsou oba dva nabízené modely ještě dostupné.

ModelPůvodní cenaNová cena Zdražení
Steam Deck OLED 512 GB569 euro779 euro+210 eur (+37 %)
Steam Deck OLED 1 TB679 euro919 euro+240 eur (+35 %)

Steam Deck s 512 GB úložného prostoru tak českého zákazníka vyjde na zhruba 19 tisíc korun, zatímco za model s 1 TB zaplatí přes 22 tisíc korun.

Steam Deck OLED – limitovaná edice
Steam Deck OLED
Přenosné herní PC Steam Deck
Steam Deck OLED – limitovaná edice
„Zařízení Steam Deck OLED bylo znovu naskladněno, ale vlivem rostoucích cen pamětí a úložišť má novou, vyšší cenovku. Samotné zařízení se nijak nezměnilo a nové ceny tedy pouze odráží aktuální náklady na komponenty a další globální logistické výzvy, se kterými se potýká celá branže,“ oznámilo Valve.

Steam Frame, Steam Deck, Steam Controller, Steam Machine

Část hráčů však nové ceny vyděsily a ptají se, kolik bude stát připravovaný počítač Steam Machine. Měl vyjít už začátkem letošního roku, kvůli cenám komponent však Valve vydání pozdrželo. Původně mělo jít o cenově dostupnou alternativu k běžným PC, která je optimalizována pro hraní her ze Steamu. Valve také pracuje na Steam Decku 2, cílem je generační skok.

Lara Croft a Warhammer zdarma. Stahujte rychle, než akce skončí

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

Nový James Bond na PC vypadá skvěle. Šikovný trik zvýší plynulost

007 First Light (PC)

Novinka s agentem 007 se opravdu povedla, a to nejenom po stránce příběhu a hratelnosti, ale také grafiky. Souběžně s verzí pro PlayStation 5 jsme hru testovali i na PC a přinášíme vám naše dojmy.

Výhled na červen není dobrý. Tak málo zajímavých novinek jsme nečekali

DEAD OR ALIVE 6 Last Round

Ačkoliv je červen měsícem herních prezentací a novinek, samotný kalendář chystaných her na tento měsíc je docela prázdný. Alespoň tedy Nintendo chystá jednu ze svých zásadnějších her letošního roku a...

Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

Velký, malý, nebo akorát? Nejslavnější zadek herního průmyslu opět víří diskuze

Fanouškovská tvorba s postavou Tracer z Overwatche

Do generačního videoherního hitu Fortnite nově zamířili nejoblíbenější hrdinové ze světa střílečky Overwatch. Po letech se tak kvůli tomu znovu otevírá téma zpodobnění zadku ikonické postavy Tracer....

