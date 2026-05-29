Valve opět naskladnilo svůj herní handheld Steam Deck a zároveň citelně navýšilo cenu. V USA a Kanadě se i tak do 24 hodin vyprodal, v Evropě jsou oba dva nabízené modely ještě dostupné.
|Model
|Původní cena
|Nová cena
|Zdražení
|Steam Deck OLED 512 GB
|569 euro
|779 euro
|+210 eur (+37 %)
|Steam Deck OLED 1 TB
|679 euro
|919 euro
|+240 eur (+35 %)
Steam Deck s 512 GB úložného prostoru tak českého zákazníka vyjde na zhruba 19 tisíc korun, zatímco za model s 1 TB zaplatí přes 22 tisíc korun.
„Zařízení Steam Deck OLED bylo znovu naskladněno, ale vlivem rostoucích cen pamětí a úložišť má novou, vyšší cenovku. Samotné zařízení se nijak nezměnilo a nové ceny tedy pouze odráží aktuální náklady na komponenty a další globální logistické výzvy, se kterými se potýká celá branže,“ oznámilo Valve.
Část hráčů však nové ceny vyděsily a ptají se, kolik bude stát připravovaný počítač Steam Machine. Měl vyjít už začátkem letošního roku, kvůli cenám komponent však Valve vydání pozdrželo. Původně mělo jít o cenově dostupnou alternativu k běžným PC, která je optimalizována pro hraní her ze Steamu. Valve také pracuje na Steam Decku 2, cílem je generační skok.