Od vydání prvního Steam Decku v únoru uběhly čtyři roky. Za tu dobu se hodně změnilo, zejména díky příkladné péči Valve, které ho po softwarové stránce neustále vylepšuje. V mezičase také výrazně narostl počet podporovaných her na Steamu.
Čtyři roky jsou však v herním průmyslu dlouhá doba a mnozí se tak ptají, jak to vypadá s jeho nástupcem. Že se na Steam Decku 2 pracuje, Valve nijak netajilo. Jaký je aktuální stav, prozradil pro IGN softwarový inženýr Pierre-Loup Griffais:
„Usilovně na tom pracujeme. A jak je patrné z každého kroku, který jsme v průběhu let v oblasti hardwaru učinili, lze nakreslit přímou čáru od původního Steam Controlleru a Steam Machine přes Steam Deck až po vše, co letos oznamujeme a uvádíme na trh. Očekáváme, že u Steam Decku 2 to bude v mnoha ohledech podobné – hodně z toho, na čem zde pracujeme, nám poslouží jako poznatky, které k tomu povedou.“
Valve jíž dříve prozradilo, že nestojí jen o drobná vylepšení, ale cílí na výrazný skok ve výpočetním výkonu, který nebude na úkor výdrže baterie.
Touto dobou už mělo mít Valve venku trojici nových produktů, nicméně kvůli nedostatku pamětí a úložišť, který žene ceny nahoru, musela společnost změnit plány.
Nejblíže vydání tak má nový Steam Controller, který vychází 4. května a první reakce jsou příznivé. S herní mašinou Steam Machine a virtuální realitou Steam Frame je to horší, byt Valve stále věří, že je uvede letos.
|
