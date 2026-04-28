Na Steam Decku 2 se podle Valve tvrdě pracuje, cílem je generační skok

Ondřej Zach
  9:48
Steam Deck je vynikající herní handheld, určený zejména pro hraní her, které mají uživatelé ve své knihovně na Steamu. Jak to vypadá s jeho nástupcem?

Od vydání prvního Steam Decku v únoru uběhly čtyři roky. Za tu dobu se hodně změnilo, zejména díky příkladné péči Valve, které ho po softwarové stránce neustále vylepšuje. V mezičase také výrazně narostl počet podporovaných her na Steamu.

Čtyři roky jsou však v herním průmyslu dlouhá doba a mnozí se tak ptají, jak to vypadá s jeho nástupcem. Že se na Steam Decku 2 pracuje, Valve nijak netajilo. Jaký je aktuální stav, prozradil pro IGN softwarový inženýr Pierre-Loup Griffais:

Steam Deck vs. Game Boy

Steam Deck vs. Wii U GamePad

Steam Deck nahoře, dole Switch OLED

„Usilovně na tom pracujeme. A jak je patrné z každého kroku, který jsme v průběhu let v oblasti hardwaru učinili, lze nakreslit přímou čáru od původního Steam Controlleru a Steam Machine přes Steam Deck až po vše, co letos oznamujeme a uvádíme na trh. Očekáváme, že u Steam Decku 2 to bude v mnoha ohledech podobné – hodně z toho, na čem zde pracujeme, nám poslouží jako poznatky, které k tomu povedou.“

Valve jíž dříve prozradilo, že nestojí jen o drobná vylepšení, ale cílí na výrazný skok ve výpočetním výkonu, který nebude na úkor výdrže baterie.

Steam Machine

Steam Frame

Steam Controller

Touto dobou už mělo mít Valve venku trojici nových produktů, nicméně kvůli nedostatku pamětí a úložišť, který žene ceny nahoru, musela společnost změnit plány.

Nejblíže vydání tak má nový Steam Controller, který vychází 4. května a první reakce jsou příznivé. S herní mašinou Steam Machine a virtuální realitou Steam Frame je to horší, byt Valve stále věří, že je uvede letos.

KOMENTÁŘ: PlayStation 6 se možná zpozdí, ale vadilo by to?
Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Ukradené stavebnice Lego

Policie v Kalifornii zadržela muže kvůli krádežím stavebnic Lego. Loupit měl na více než 70 místech v tomto americkém státě. Využíval k tomu trik, kdy zakoupené zboží vracel v originálních krabicích,...

Nejnáročnější herní trofeje. Je třeba extrémní štěstí i tisíce hodin dřiny

The Binding of Isaac

Sbírání trofejí je mezi hráči oblíbenou disciplínou, které jsou ochotni obětovat spoustu času. Jsou však i takové, jejichž získání není ani tak důkazem mimořádného umu, ale spíše psychiatrické...

Nejtrapnější herní filmečky všech dob? Neherci se vrací po 30 letech

Resident Evil - intro

Oslavy třicátého výročí nejslavnější herní série vrcholí různými způsoby. Capcom nám přichystal řadový devátý díl s podtitulem Requiem. A neherci, kteří se proslavili účastí v hraných filmečcích...

28. dubna 2026  9:48 0

RECENZE: Mouse: P.I. for Hire ukazuje, jak se dělá originální akční hra

85 %
Mouse

Hra Mouse: P.I. for Hire je zajímavé propojení žánru boomer shooter s vizuálním stylem starých animáků, podobné třeba skákačce Cuphead. Autoři si se zajímavým nápadem dali záležet a vznikla...

PC
28. dubna 2026 0

Mouse: P.I. for Hire

85 %
Mouse: P.I. for Hire

PC
vydáno 27. dubna 2026  15:33

Nejtrapnější herní filmečky všech dob? Neherci se vrací po 30 letech

Resident Evil - intro

Oslavy třicátého výročí nejslavnější herní série vrcholí různými způsoby. Capcom nám přichystal řadový devátý díl s podtitulem Requiem. A neherci, kteří se proslavili účastí v hraných filmečcích...

27. dubna 2026 4

Herní profesionál neunesl prohru, na pódiu dal soupeři pěstí

Moderátor akce CAGGTUS byl šokovaný, když streamer MAUschine napadl soupeře...

Slavnostní ceremoniál při předávání ocenění vítězů turnaje v počítačové hře Counter-strike 2 v německém Lipsku dostal neobvyklou zápletku, když jeden z hráčů poraženého týmu na pódiu fyzicky...

26. dubna 2026 47

Nejnáročnější herní trofeje. Je třeba extrémní štěstí i tisíce hodin dřiny

The Binding of Isaac

Sbírání trofejí je mezi hráči oblíbenou disciplínou, které jsou ochotni obětovat spoustu času. Jsou však i takové, jejichž získání není ani tak důkazem mimořádného umu, ale spíše psychiatrické...

25. dubna 2026 7

RECENZE: Saros je parádní a chytlavá hra, k dokonalosti jí ale něco chybí

80 %
Saros

Saros od studia Housemarque je jedním z klíčových titulů v letošní nabídce PlayStationu. Akční novinka se vesměs povedla, vypadá totiž parádně a hratelnost je oproti předchozímu Returnalu ještě...

PS5
24. dubna 2026 0

Vychází Brno Transit, horor o strojvedoucím v zácviku

Brno Transit

Zatímco první zmínky o brněnském metru sahají až do sedmdesátých let, v aktuální herní novince Brno Transit je to realita. Jen poněkud hororová.

24. dubna 2026 10

Assassin’s Creed Black Flag Resynced má ambice vrátit sérii na vrchol

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský Assassin’s Creed IV: Black Flag patří mezi nejoblíbenější díly série, Ubisoft se proto rozhodl ho oprášit. Hráči se mohou letos v červnu těšit na plnohodnotný remake, který na první dobrou...

23. dubna 2026  18:15 10

Jen ať si přijdou. Filmeček z Diablo 4: Lord of Hatred je famózní

Diablo 4: Lord of Hatred

Lord of Hatred je v pořadí již druhá expanze pro akční hru na hrdiny Diablo 4. Ještě před vydáním 28. dubna se můžete podívat na úvodní filmeček. Příznivé jsou i první recenze.

23. dubna 2026  9:42 0

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

23. dubna 2026 26

Předplatná Game Pass Ultimate a PC zlevnila, ale je to něco za něco

Předplatné Game Pass Ultimate

Že je herní předplatné Game Pass až příliš drahé, nedávno připustila přímo šéfka herní divize Microsoftu Asha Sharma. Zlevnění ovšem znamená i ztrátu cenného titulu.

22. dubna 2026  9:09 4

