Zaskočilo to i Valve. Steam Controller se vyprodal během pár minut

Ondřej Zach
  9:15
Valve, které provozuje digitální platformu Steam, plánuje během letošního roku uvést hned trojici nového hardwaru. Jako první vyšel ovladač Steam Controller, který se okamžitě vyprodal.

Steam Controller se začal prodávat 4. května v 19:00. Následně servery čelily velkému náporu – řadě uživatelů se objevovaly chybové hlášky při snaze ovladač koupit, někomu obchod přestal fungovat úplně. O půl hodiny později byla první várka v Evropě i Spojených státech vyprodána.

Steam Controller stojí 99 eur, což je zhruba 2 420 korun. Poptávky podle očekávání využili překupníci, kteří se nyní snaží ovladač prodat s tučnou přirážkou. Na situaci zareagovalo už i Valve.

„Steam Controller se vyprodal rychleji, než jsme očekávali, a mrzí nás, že si ho nemohli pořídit všichni, kdo o něj měli zájem. Pracujeme na tom, abychom zajistili další dodávky, a brzy přineseme aktuální informace o předpokládaném termínu,“ uvedlo Valve na X.

Ještě v dubnu přitom inženýři Valve věřili, že mají dostatečné zásoby. Odhadovaná poptávka však byla nižší než ta skutečná. Zároveň však naznačili, že dokážou v případě většího zájmu urychlit výrobu.

Steam Frame, Steam Controller, Steam Machine

Valve se chystá letos uvést ještě herní počítač Steam Machine a virtuální realitu Steam Frame. Kvůli nedostatku pamětí a úložišť, který žene ceny nahoru, však musela společnost změnit plány, a na oznámení data vydání a cenu tak stále čekáme.

Steam Controller – specifikace
Ovládací prvkyTlačítkaA, B, X, Y; Směrový kříž; Tlačítka Zobrazit a Menu; Steam a Rychlý přístup
Spouště a nárazníkyAnalogové spouště (L/P), Nárazníky (L/P), 4 nastavitelné úchyty (zadní tlačítka)
Páčky2 standardní magnetické (TMR) s kapacitními dotykovými senzory
Trackpady2 čtvercové (34,5 mm) s hmatovou odezvou a tlakovými senzory
Senzory a haptikaHmatová odezva4 hmatové motorky (2× LRA v trackpadech, 2× vysoce výkonné LRA v úchytech)
Pohybové senzoryGyroskop a akcelerometr (6 os)
Úchopové senzory2 kapacitní plochy na zadní straně úchytů
PřipojeníSteam Controller PuckBezdrátové 2,4 GHz (odezva ~8 ms, frekvence 4 ms), až 4 ovladače najednou
BluetoothVerze 4.2 (doporučeno 5.0 nebo novější)
KabelUSB-C
NapájeníBaterie8,39Wh Li-Ion baterie
Výdrž35+ hodin (nižší při použití s headsetem Steam Frame)
NabíjeníPřes USB-C nebo nabíjecí rozhraní vysílače Puck
Fyzické parametryRozměry (ovladač)111 mm × 159 mm × 57 mm
Hmotnost (ovladač)292 g
Puck (vysílač)50 mm × 28 mm × 9 mm; 16 g
6. května 2026  9:15

vydáno 6. května 2026

vydáno 5. května 2026  14:43,  aktualizováno  14:44

5. května 2026 12

vydáno 4. května 2026  13:25,  aktualizováno  13:43

