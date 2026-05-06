Steam Controller se začal prodávat 4. května v 19:00. Následně servery čelily velkému náporu – řadě uživatelů se objevovaly chybové hlášky při snaze ovladač koupit, někomu obchod přestal fungovat úplně. O půl hodiny později byla první várka v Evropě i Spojených státech vyprodána.
Steam Controller stojí 99 eur, což je zhruba 2 420 korun. Poptávky podle očekávání využili překupníci, kteří se nyní snaží ovladač prodat s tučnou přirážkou. Na situaci zareagovalo už i Valve.
„Steam Controller se vyprodal rychleji, než jsme očekávali, a mrzí nás, že si ho nemohli pořídit všichni, kdo o něj měli zájem. Pracujeme na tom, abychom zajistili další dodávky, a brzy přineseme aktuální informace o předpokládaném termínu,“ uvedlo Valve na X.
Ještě v dubnu přitom inženýři Valve věřili, že mají dostatečné zásoby. Odhadovaná poptávka však byla nižší než ta skutečná. Zároveň však naznačili, že dokážou v případě většího zájmu urychlit výrobu.
Valve se chystá letos uvést ještě herní počítač Steam Machine a virtuální realitu Steam Frame. Kvůli nedostatku pamětí a úložišť, který žene ceny nahoru, však musela společnost změnit plány, a na oznámení data vydání a cenu tak stále čekáme.
|Ovládací prvky
|Tlačítka
|A, B, X, Y; Směrový kříž; Tlačítka Zobrazit a Menu; Steam a Rychlý přístup
|Spouště a nárazníky
|Analogové spouště (L/P), Nárazníky (L/P), 4 nastavitelné úchyty (zadní tlačítka)
|Páčky
|2 standardní magnetické (TMR) s kapacitními dotykovými senzory
|Trackpady
|2 čtvercové (34,5 mm) s hmatovou odezvou a tlakovými senzory
|Senzory a haptika
|Hmatová odezva
|4 hmatové motorky (2× LRA v trackpadech, 2× vysoce výkonné LRA v úchytech)
|Pohybové senzory
|Gyroskop a akcelerometr (6 os)
|Úchopové senzory
|2 kapacitní plochy na zadní straně úchytů
|Připojení
|Steam Controller Puck
|Bezdrátové 2,4 GHz (odezva ~8 ms, frekvence 4 ms), až 4 ovladače najednou
|Bluetooth
|Verze 4.2 (doporučeno 5.0 nebo novější)
|Kabel
|USB-C
|Napájení
|Baterie
|8,39Wh Li-Ion baterie
|Výdrž
|35+ hodin (nižší při použití s headsetem Steam Frame)
|Nabíjení
|Přes USB-C nebo nabíjecí rozhraní vysílače Puck
|Fyzické parametry
|Rozměry (ovladač)
|111 mm × 159 mm × 57 mm
|Hmotnost (ovladač)
|292 g
|Puck (vysílač)
|50 mm × 28 mm × 9 mm; 16 g