Prezentace Playstationu se nesla ve znamení pokračování

Čtvrtek byl pro milovníky počítačových her svátkem, chystané novinky se totiž rozhodli představit rovnou dvě ostře sledované herní společnosti. Zatímco Nintendo lákalo především na instalatéra Maria (viz náš článek), Sony zaujalo důrazem na japonskou a nezávislou produkci.

Celou prezentaci odpálila bizarní hra Baby Steps, v níž budeme hrát za nemotorného tlouštíka, co se snaží začít chodit na výlety. Pointa humorného simulátoru chůze bude postavená na úmyslně krkolomném ovládání, čímž připomíná klasiky jako Octodad nebo třeba Goat Simulator. Za hrou stojí vývojář Bennet Foddy, autor dnes už kultovního hit Getting Over It.

Radost fanouškům vynikajícího JRPG Tales of Arise (naše recenze) udělalo oznámení přídavku Beyond the Dawn. Ten bude příběhově navazovat na konec původní hry a znovu se v něm setká původní parta kolem hlavního hrdiny Alphena. Datadisk to bude pořádný, dohrání by mělo zabrat kolem dvaceti hodin. Vychází 9. listopadu na všechny platformy, kde vyšla původní hra.

To je ale pro fanoušky JRPG pouhý předkrm před hlavním chodem, kterým bude pokračování remaku legendárního Final Fantasy VII (naše recenze). Konečně jsme se dočkali oznámení data vydání, dovolenku si vypište od 29. února příštího roku. A pořádně dlouhou, vývojáři totiž slibují více než sto hodin obsahu.

Aby těch pokračování a nastavované kaše snad nebylo málo, rozšíření se dočká i vynikající remake čtvrtého Resident Evila. V DLC Separate Ways budeme hrát za postavu Ady Wongové a tak na dobře známé události nahlédneme z jiného pohledu.

Na přilbu pro virtuální realitu PSVR2 se nám navzdory jejím kvalitám už trochu práší, jednoduše na ní nevychází kvalitní obsah. Změnit by to chtěli Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord na motivy kultovních filmů o lovcích duchů. Má jít ale o kooperativní akční hru, takže na nějaké to kochání se okolím asi můžeme zapomenout.

Avatar: Frontiers of Pandora i v dalším traileru vypadá jako sci-fi verze Far Cry, se vším dobrým i špatným, co z toho vyplývá. Minimálně graficky to ale bude pecka. Vychází 9. prosince na všechny platformy.

Originalitou neoplývá ani pokračování kyberpunkového Ghostrunnera (naše recenze), které si už teď můžete vyzkoušet v demoverzi. Plná verze vychází 26. října.

PlayStation by chtěl mít také Splatoon, o což se postará studio Square Enix se svými Foamstars. Pěnové války až pro osm lidí najednou si můžete vyzkoušet v předstihu už teď díky otevřené betě, plná verze ale vyjde až příští rok.

Poslední velikou hrou, na kterou PlayStation lákal je kooperativní střílečka Helldivers 2. Zatímco první díl (naše recenze) byl klasickou shora viděnou střílečkou, dvojka je od pohledu daleko ambicióznější a kameru umísťuje za ramena hlavní postavy. Vyjde 8. února na PS5 a PC, s PS4 verzí se už nepočítá.