Sony ukázalo, že značka Playstation není jen o drahých exkluzivitách

Včerejší půlhodinová prezentace herní divize společnosti Sony sice ukázala více než desítku zajímavých her, přesto jsou první ohlasy spíše negativní. Majitelé playstationů se samozřejmě mohou těšit na spoustu zajímavých her, kdo však nad koupí konzole dosud váhá, nedostal žádný pádný argument, proč po ní zatoužit.

Na úvod jsme mohli vidět ukázku z chystané multiplayerové řežby Let it Die. Ne tedy, že by snad vypadala vyloženě špatně, přesto nám přišla poněkud generická.

Dalším předvedeným titulem je poněkud bizarní „simulátor popové kapely“ We are OFK, který je tak moc cringe, až by mohl nkonec být i vcelku solidní zábavou. Anebo také ne…

Největší radost z celé prezentace mi osobně udělalo oznámení přídavku ke skvělé akční adventuře Bugsnax (naše recenze). V podstatě jde o klasický datadisk, který nabídne další porci dobře známého obsahu, ale vzhledem k originalitě původní hry to vlastně vůbec nevadí.

Další díl hororové série Five Nights At Freddies vypadá daleko ambiciózněji než všechny předchozí dohromady, otázkou ovšem je, jak moc se na kvalitě hry odrazí absence jejího autora Scotta Cawthona. Minimálně trailer se však povedl.

Skvělou zprávou je playstationový port povedené akční hry Death’s Door (naše recenze), zato další díl bojovky King of Fighters nás nechal chladnými, stejně jako těch čtrnáct předcházejících.

Variace na nintenďácké Mario Karts nazvaná KartRider: Drift vypadá na první pohled zajímavě, ovšem její free 2 play platební model vzbuzuje nedůvěru. Skvěle sestříhaná trailer podbarvený songem One Way Or Anoher od kapely Blondie však minimálně stojí za shlédnutí.

Trojrozměrnou variaci na miliardový hit Among Us nazvanou First Class Trouble si brzy budou moci zahrát zdarma všichni předplatitelé služby PS+, japonské RPG Divine Force ze světa Star Ocean je pak vyložená nerdovina, kterou u nás nikdo neocení (pokud se náhodou pleteme a zájem o hru jsme podcenili, dejte nám vědět do diskuse, moc rádi se o této sérii rozepíšeme bohatěji).

Vrcholem celé prezentace byla dlouhá ukázka z nezávislé hry Little Devil Inside (ne, nemá nic společného s dosovskou božárnou Litil Divil). Po grafické stránce jde o absolutní skvost, ovšem jestli její na první pohled genericky působící hratelnost dokáže zaujmout i v delším časovém horizontu je otázkou.

Každopádně i přes absenci jakékoliv drahé exkluzivity Sony jasně ukázalo, že s playstationem si i v příštím roce užijete spousty srandy.