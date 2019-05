Sony ukázala remake Final Fantasy VII, Predátora i hru o vakoveverce

Sony ve svém pořadu příliš neztrácí čas doprovodnými komentáři a rovnou jde k tomu nejdůležitějšímu – ukázkám ze samotných her. Vše začalo oznámením rozšiřujícího datadisku ke skvělému akčnímu RPG Monster Hunter: World (naše recenze). Jak už jeho název Iceborne napovídá, podíváme se v něm tentokrát do ledových krajin. Kromě nové mapy samozřejmě přinese i nové bosse a vybavení, žádné radikální zásahy do prověřené hratelnosti však nečekejte. Ostatně ani nejsou potřeba, vždyť jde o nejúspěšnější titul v takřka čtyřicetileté historii firmy Capcom. Iceborne vyjde na konzole 6. září, na PC o něco později.

Následující Riverbond mě příliš nezaujal. Kooperativní akční řežba v pixelovaté grafice cílí především na děti a pozoruhodná je snad jedině tím, že se v ní setkáte se známými postavami z her jako je Bastion, Psychonauts, Guacamelee, Shovel Knight a dalších.

Své samostatné hry se konečně dočká legendární vesmírný lovec Predátor. Půjde o asymetrickou multiplayerovou střílečku, kdy se tým hráčů musí postavit mnohem lépe vybavenému nepříteli. Klíčové slovo: spolupráce. Není to tak dávno, co s něčím podobným propadla Evolve, tak uvidíme, čím chtějí autoři tento koncept ozvláštnit. Samotná licence na Predátora určitě stačit nebude.

Remake klasické hopsačky MediEvil ničím nepřekvapil. Po Ratchetovi s Clankem, Crashi Bandicootovi a dráčku Spyrovi je to „jen“ další nenáročná zábava sázející na nostalgii. Ale proč ne. Konečně jsme se dozvěděli datum vydání, které je stanoveno na 25. října.

Největším a vlastně jediným opravdovým překvapením třináctiminutového pořadu bylo představení hry AWAY: The Survival Series. Podle prvních záběrů půjde o kombinaci akčního survivalu a přírodopisného dokumentu. V titulní roli bude vakoveverka létavá, jejíž přirozené prostředí decimují přírodní katastrofy. Krásnou grafiku a originální hratelnost si budou moci vychutnat i hráči na PC, kde by hra ještě letos také měla vyjít.

A to nejlepší nakonec. Po více než třech letech Sony konečně ukázalo nové záběry z remaku kultovního JRPG Final Fanatsy VII a rozptýlilo tak všechny pochyby. Ani na sekundu nepochybujeme, že toto bude pecka! Pokud by vás zajímalo, proč je zrovna toto jedna z nejočekávanějších her vůbec, přečtěte si Jakubův starší článek.

Jediný problém pořadu State of Play byl fakt, že jsme se nedozvěděli vůbec nic o chystaných exkluzivitách Death Sttranding, The Last of Us 2 a Ghost of Tsushima. Tak snad příště