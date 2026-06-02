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PlayStation ukazuje, na co se hráči mohou těšit. Co uvidíme kromě Wolverina?

Honza Srp
  22:25aktualizováno  22:34
Společnost Sony si na úterní noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během něhož hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Potvrzený je zatím oficiálně jen komiksový Wolverine, hodně se však spekuluje o dalších dílech sérií God of War a inFamous. Anebo nás překvapí úplně jinou značkou? Pokud nemáte chuť sledovat vše přímo z živého přenosu v angličtině, připravujeme pro vás podrobný souhrn.

Marvel’s Wolverine | foto: PlayStation

S vydáním fantastického Jamese Bonda (naše recenze) se herní průmysl pomalu odebírá na letní prázdniny a následující žhavé měsíce budou na novinky velmi skromné. Značka PlayStation tento uvolněný mediální prostor dokáže naplno využít a na úterní noc si připravila další díl svého pořadu State of Play, ve kterém pravidelně ukazuje, na co se majitelé jejích konzolí mohou těšit. A očekávání jsou tentokrát mimořádně veliká.

Jedinou oficiálně potvrzenou hrou je Marvel’s Wolverine od autorů komiksového Spider-mana pecka. O jeho kvalitách nepochybujeme ani na sekundu, jediné, čeho se lze v tuto chvíli obávat, je odklad. Pokud k němu nedojde, tak si už pomalu vypisujte dovolenky na 15. září.

Ale co dál? Dlouho nebylo slyšet o studiu Santa Monica, autorech vynikajícího God of War. Potvrdí se spekulace a v hlavní roli nového dílu nahradí drsňáka Kratose žena? A vrátí se i pozapomenutá série inFamous, alespoň formou remasteru prvních dvou dílů? Anebo něco úplně jiného? Nebojte, dáme vám vědět, jakmile zjistíme více.

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