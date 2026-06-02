S vydáním fantastického Jamese Bonda (naše recenze) se herní průmysl pomalu odebírá na letní prázdniny a následující žhavé měsíce budou na novinky velmi skromné. Značka PlayStation tento uvolněný mediální prostor dokáže naplno využít a na úterní noc si připravila další díl svého pořadu State of Play, ve kterém pravidelně ukazuje, na co se majitelé jejích konzolí mohou těšit. A očekávání jsou tentokrát mimořádně veliká.
Jedinou oficiálně potvrzenou hrou je Marvel’s Wolverine od autorů komiksového Spider-mana pecka. O jeho kvalitách nepochybujeme ani na sekundu, jediné, čeho se lze v tuto chvíli obávat, je odklad. Pokud k němu nedojde, tak si už pomalu vypisujte dovolenky na 15. září.
Ale co dál? Dlouho nebylo slyšet o studiu Santa Monica, autorech vynikajícího God of War. Potvrdí se spekulace a v hlavní roli nového dílu nahradí drsňáka Kratose žena? A vrátí se i pozapomenutá série inFamous, alespoň formou remasteru prvních dvou dílů? Anebo něco úplně jiného? Nebojte, dáme vám vědět, jakmile zjistíme více.
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