Značka PlayStation se úplně vyhnula letošnímu GamesComu, místo toho ukazuje své nadcházející portfolium v dalším dílu pravidelného pořadu State of Play, který startuje 24. září ve 23:00.
Rozhodně uvidíme pořádný kus ze samurajské akce Ghost of Yotei, která vychází už 2. října. Ještě více se o ní dozvíte z naší recenze, kterou si u nás budete moci přečíst jíž zítra…
Hodně si slibujeme od novinky od studia Housemarque, jejich střílečka Returnal, je jedním z nejpříjemnějších překvapení této generace konzolí. Prakticky jistotou je pak hromada nezávislých titulů, z nich mnohé z nich nebudou v následném přehledu stát ani za zmínku.
A na závěr přijde nějaká pecka, nejpravděpodobněji to bude Wolverine. Studio Insomniac na skvělých Spider-manech ukázalo, že si s komiksovými postavami moc dobře rozumí.
A show začala přesně podle očekávání... Saros
Článek průběžně doplňujeme.