Společnost Sony si na středeční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během nějž hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Majitelé playstationl se mohou těšit na pokračování skvělé samurajské akce Ghost of Tsushima,sci-fi střílečku Saros , komiksového Wolverina, ale i daleko sofistikovanější tituly. Vybere si asi každý.

Saros | foto: PlayStation

Značka PlayStation se úplně vyhnula letošnímu GamesComu, místo toho ukazuje své nadcházející portfolium v dalším dílu pravidelného pořadu State of Play, který startuje 24. září ve 23:00.

Ghost of Yotei vychází již za pár dnů, reklamní kampaň proto jede naplno.

Rozhodně uvidíme pořádný kus ze samurajské akce Ghost of Yotei, která vychází už 2. října. Ještě více se o ní dozvíte z naší recenze, kterou si u nás budete moci přečíst jíž zítra…

Hodně si slibujeme od novinky od studia Housemarque, jejich střílečka Returnal, je jedním z nejpříjemnějších překvapení této generace konzolí. Prakticky jistotou je pak hromada nezávislých titulů, z nich mnohé z nich nebudou v následném přehledu stát ani za zmínku.

A na závěr přijde nějaká pecka, nejpravděpodobněji to bude Wolverine. Studio Insomniac na skvělých Spider-manech ukázalo, že si s komiksovými postavami moc dobře rozumí.

A show začala přesně podle očekávání... Saros

Článek průběžně doplňujeme.

