Konec spekulacím. Starfield na playstationech nevyjde

Když si loni Microsoft za 170 miliard korun koupil Bethesdu, bylo jasné, že s ní má velké plány. Dosavadní postup byl ovšem vůči hráčům velice přívětivý a na zaběhlých pořádcích nic zásadního nezměnil. Microsoft byl v prohlášeních zatím poměrně opatrný a dokonce ponechal beze změny i fakt, že jejich Deathloop vyjde tento měsíc jako playstationová exkluzivita. Tento benevolentní přístup ovšem nebude trvat navždy.



„Starfield vyjde exkluzivně na Xboxech Series S/X a na PC,“ uťal ředitel xboxového marketingu Aaron Greenberg veškeré spekulace, které vznikly na základě neurčitého vyjádřen během nedávné výstavy Gamescom.

Starfield will be an launching exclusively on Xbox Series X|S and PC on November 11, 2022. Game Pass members can play it day one as well on Xbox & PC. I know we have said this all before and none of that has or will change. pic.twitter.com/CcNBcOKBeg