Šest hodin denně po celý měsíc, první hráč viděl všechny planety Starfieldu

Vůči Starfieldu lze mít spoustu výhrad, nikdo mu však nemůže upřít extrémní rozlohu. Vývojáři dopředu slibovali, že jeho vesmír bude obsahovat tisíc planet, nakonec je jich skoro 1700. Na rozdíl od takového No Man’s Sky navíc každá z nich nese lidský dotek a nejde jen o počítačem vygenerovaný náhodný shluk objektů. Samozřejmě jen na pár z nich lze nalézt nějaké formy života, ale tak je to správné, příběh hry má být spíše realističtější science fiction než ryzí vesmírná opera jako třeba Mass Effect.

Většinu planet ve Starfieldu pokrývá kamenitá poušť.

Režisér hry Todd Howard se v minulosti nechal slyšet, že Starfield navrhoval tak, aby v něm hráči našli obsah na dlouhé roky zábavy, po pouhém měsíci od vydání už se ovšem našel první nadšenec, který prozkoumal všechny planety, které hra nabízí. Celkem mu to zabralo nějakých 200 hodin, což znamená, že v předchozím měsíci musel u počítače trávit zhruba 6 hodin denně. Což je poměrně dost času vzhledem k tomu, že se přísně vyhýbal většině potenciálně zábavných aktivit a jen „grindoval“ mapu hvězdného systému zleva doprava.

Důležité je totiž pochopit, co takové prozkoumání planety znamená. Hráč nemusí projít celý její povrch křížem krážem, ale stačí „jen“ navštívit tzv. místa zájmu, kterých jsou na každé planetě jednotky. Pokud je na planetě život, tak je potřeba najít všechny vzácné živočišné a rostlinné druhy, pokud ne, tak alespoň objevit vzácné minerály. A pokud je planeta jen plynný obr, tak ji stačí oskenovat z vesmíru.

Důkaz místo slibů. Tady jsou statistiky DoomZerova dosavadního hraní.

Hráč, vystupující na sociální síti Reddit pod přezdívkou DoomZero, v rozhovoru pro magazín IGN uvedl, že jakmile pochopil princip objevování planet, vykašlal se na hlavní dějovou linku a pustil se jen do jejich prozkoumávání. „Jsem tak trochu sběratel perfekcionista a napadlo mě, že to prostě bude skvělý osobní úspěch,“ odpověděl na dotaz, co ho k této nepříliš pochopitelné činnosti vedlo.

Každopádně platí, že mu hra vydržela o dost déle než většině ostatních hráčů. Podle agregátoru How Long To Beat zabere dohrání příběhové kampaně 25 hodin, za nějakých 150 pak máte šanci získat každý achievement.