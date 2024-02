Kapitulace Xboxu? Jeho exkluzivity by se mohly objevit i na playstationech

Aktuální fáze konzolové války mezi značkou Xbox a PlayStation opět dopadá ve prospěch druhé jmenované. Sony se vcelku úspěšně podařilo zkopírovat ekonomický model herního předplatného Game Pass, které sice v jejich podání neobsahuje ty nejžhavější novinky, i tak však činí hraní finančně dostupnější než kdy dříve.

První vlaštovkou uvolnění exkluzivit by měl být Hi-Fi Rush.

Měli jsme za to, že proti tomuto nelichotivému trendu bude Xbox bojovat tím, že přinese vlastní exkluzivity, které si na jiných platformách nezahrajete, ovšem zatím se mu v tom příliš nedaří. Loňský Redfall byl vyložený průšvih (viz naše recenze), Forza Motorsport a Starfield byly sice fajn, ovšem zdaleka nenaplnily vysoká očekávání. Hi-Fi Rush navzdory vysokým kvalitám není tak úplně hrou, kvůli níž byste si nutně běželi do obchodu kupovat novou konzoli (viz naše recenze). Pohled do budoucnosti sice vypadá nadějněji (viz nedávná prezentace značky Xbox), ovšem i tak se teď prý v Microsoftu řeší radikální změna obchodní politiky.

Vyplývá to alespoň ze „zaručených zpráv“, které prezentovaly respektovaná média jako The Verge nebo XboxEra. Podle nich totiž Xbox svůj pohled na exkluzivity zásadně přehodnotil a i své vlajkové značky hodlá pustit i ke konkurenci, byť s jistou časovou prodlevou. Že se na PS5 podívá Hi-fi Rush je prakticky jistotou, nyní se ale mluví i o Starfieldu a dokonce i chystané hře s Indiana Jonesem.

Pro hráčskou obec by samozřejmě taková možnost byla skvělá, nabízí se ovšem otázka, jestli tím vlastně Microsoft nepřiznává kapitulaci na současnou generaci hardware. Game Pass má sice desítky milionů předplatitelů, ale náklady na tvorbu nových her exponenciálně rostou a tak je těžké posoudit, zdali se tato obchodní praktika vyplácí.

Rezignace na exkluzivity tak může být pragmatickou snahou dostat se k penězům i od takových hráčů, kteří si jednoduše nikdy Xbox (potažmo herní PC) stejně nikdy nekoupí.