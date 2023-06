Starfield poběží na konzolích jen ve 30 FPS

Starfield poběží ve 4K ve 30 FPS na Xboxu Series X a v 1440p ve 30 FPS na Xboxu Series S. Podle Phila Spencera, šéfa divize Xbox, je to kreativní rozhodnutí.

Podle Todda Howarda z Bethesdy dává jeho tým přednost konzistentnínu výkonu, aby mohly vyniknout detaily otevřeného světa.

„Myslím, že vzhledem k našim předchozím hrám vás nepřekvapí, o co se budeme snažit. Vždy jsou to obrovské, otevřené světy, plně dynamické, hyperdetailní, kde se může stát cokoli. A my to opravdu takhle chceme udělat. Je to 4K v X. Je to 1440 na S. My to uzamkneme na 30 FPS, protože chceme tu věrnost, chceme všechny ty věci. Nic z toho nechceme obětovat,“ řekl Howard IGN.

„Naštěstí to běží skvěle, často daleko nad touto hodnotou. Někdy je to i šedesát FPS. Ale na konzolích to zamykáme, protože dáváme přednost konzistenci,“ dodal.

Microsoft se ocitl pod palbou kritiky nedávno, když na poslední chvíli oznámil, že upírský Redfall poběží na xboxech jen ve 30 FPS (tato informace se dokonce přelepovala už na hotových krabičkách). Původně totiž sliboval 60 FPS.

Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Letošní megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom běží na zastaralém Switchi také maximálně ve 30 FPS a hráči si ho stejně užili. Jenže Microsoft se rád hlásí k tomu, že má nejvýkonnější konzoli na trhu, takže oznámení, že jeho nejočekávanější hra poběží jen ve 30 FPS na konzolích, působí trochu nepatřičně. Ale zabrání vám to užít si hru i na xboxu? Většině spíš ne.

Jinak ovšem Starfiled vypadá naprosto famózně. A kdo má slušné PC, omezené snímkování řešit nebude.