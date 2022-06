Nejočekávanější RPG se konečně ukázalo. Starfield bude Skyrim ve vesmíru

Po mnoha letech vábení a neurčitých informací jsme konečně dostali možnost vidět několik minut z chystaného vesmírného nástupce sérií The Elder Scrolls a Fallout. Každý, kdo snad od Starfieldu čekal nějaký zásadní posun, musel být navzdory krásné grafice zklamán, fanouškům ovšem zřejmě hra nabídne vše, co mají rádi a to navíc v obrovském množství.