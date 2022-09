Rozvedl se s manželkou, aby měl více času na hraní videoher

Abychom usnadnili práci těm, kteří pod každý článek o celebritách musí nutně napsat, že o nich nikdy neslyšeli, začneme tentokrát krátkým medailonkem.

Pravé důvody rozchodu samozřejmě neznáme, určitě to však nebyla nuda.

Bobby Lee je americký herec korejského původu, kterého můžete znát třeba z filmů jako Zahulíme, uvidíme nebo Diktátor. Svoji roli dostal i v chystané adaptaci herního hitu Borderlands (viz náš článek). Má za sebou těžké dospívání, kdy si prošel závislostí na alkoholu i heroinu, nyní je proto zapřisáhlý abstinent. S internetovou influencerkou Khalylou tvořili pár mnoho let, manželé byli od roku 2016. Kromě společného žití spolu provozují i oblíbený podcast TigerBelly, jejich nečekaný rozchod proto mnoho fanoušků překvapil, dokonce se spekulovalo, jestli za tím náhodou není nevěra.

O skutečných důvodech, které k rozchodu vedly, se Lee s humorem sobě vlastním rozpovídal v rozhovoru pro youtubový kanál komika Ryana Sicklera.

„Za nějakých osm měsíců vychází Starfield a až se tak stane, hodlám ho hrát 16 hodin denně,“ prozradil zaskočenému moderátorovi, který o obrovských open world hrách od Bethesdy evidentně neměl do té doby ani páru, a následně ujistil, že to myslí smrtelně vážně. Manželka, která s ním ráda chodila na procházky nebo nakupovat, by se ho od jeho koníčku snažila za každou cenu odradit.

Ve Starfieldu na hráče čeká obrovský svět. Možná až moc...

Lee však odmítá, že by kvůli tomu byl nějaký looser. Ani při takových herních maratonech totiž prý nezanedbává svoji práci a vydělává peníze.

Svůj koníček proto připodobňuje třeba k takovému golfu.

„Z nějakého důvodu je ale golf OK, jen proto, že jste u toho venku a s kámošema,“ pohoršuje se nad tím, že na něj mnozí koukají přes prsty.

Samozřejmě, celý rozhovor se nese v odlehčeném duchu a zanedlouho padesátiletý Lee přiznává, že soužití s ním bylo pro všechny ženy těžké a že Starfield rozhodně není tím největším problémem. S Khalylou prý zůstávají nejlepší přátelé a hodlají spolu pracovně spolupracovat i nadále, a to včetně již zmíněného podcastu.

Alespoň tedy do doby, než vyjde Starfield, který by ho mohl pohltit skutečně na dlouhou dobu, s více než tisícovkou navštívitelných planet půjde o tu největší hru v historii Bethesdy. A to už je co říct. Více si o hře můžete přečíst v našem podrobném preview.

„Je to obrovská hra. Je to hluboká a filozofická hra. Pokud chcete hrát Starfield, pohltí velkou část vaší bytosti. Rozhodně vám poskytne jiný, možná hlubší pohled na celou vaši bytost,“ slíbil hráčům slavný hudební skladatel Inon Zur (například Prince of Persia, Baldur’s Gate nebo Fallout 4.), který má na starosti hudební doprovod.

Aby to nakonec nebylo tak, že před volbu „buď já, nebo Starfield“ bude příští rok postaveno více hráčů.