Nemocnou mámu naučila hrát, po tisíci hodinách se nestačila divit, čím se baví

Honza Srp
Aby jí ulehčila vyrovnávání se s vážnou chorobou, která ji uvěznila doma, představila hráčka své matce populární farmářskou simulaci Stardew Valley. A byla to dobrá volba, nemocné ženě hra uhranula natolik, že v ní strávila přes tisíc hodin. Vedle pěstování rostlin a chovu zvířat si však našla čas i na navazování osobních vztahů s obyvateli virtuálního světa. A to tak moc, že se postupně vdala a následně zase rozvedla s každým z nich.

Většina z těch, co s počítačovými hrami začínali v 80. nebo 90. letech minulého století, jistě pamatuje, s jakou nelibostí rodiče na tehdy nový koníček hleděli. „Kdybys místo věčného zírání do obrazovky šel radši ven,“ poslouchali jsme tehdy pravidelně, jen aby se o pár let později situace zase otočila a rodiče byli vděční za každý večer, kdy měli jistotu, že jste v bezpečí domova.

Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
20 fotografií

Hry ale od té doby udělaly ohromný krok dopředu a jejich kouzlo si dnes užívají všechny generace. Včetně těch nejstarších. Například ze „Skyrim babičky“ je regulérní youtubová celebrita, nábytkářský gigant Ikea si pro propagaci nové řady vybavení pro hráče vybral 76 let starou Cath Bowieovou, v Japonsku zase mají speciální e-sportovou divizi pro důchodce, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Kolik let je matce jisté Emilie, která na internetu vystupuje pod přezdívkou Merizabyte, sice nevíme, ale vzhledem k tomu, že má čtyřiadvacetiletou dceru, bude patřit k té kulantně řečeno zkušenější části herní obce. Emilii k počítačům přivedla již v útlém dětství, kdy spolu začínali na sériích Age of Empires, SimCity nebo Zoo Tycoon, lásku ke hrám pak spolu sdílejí celý život.

Poté, co její matce byla diagnostikována vážná neurodegenerativní nemoc, která ji uzavřela doma a částečně paralyzovala, představila jí Emilia populární farmářskou hru Stardew Valley (o jejím vzniku jsme psali tady). A byla to skvělá volba, matka ve hře strávila již přes tisíc hodin a díky intenzivnímu používání ovladače se jí zlepšila motorika v levé ruce.

Stardew Valley
Stardew Valley

Vzít a poté se rozvést se všemi postavami ve Stardew Valley vyžaduje skvělou znalost hry a dodržování metodických postupů.

Zajímavé však je, čemu se v této pohodové a snad až naivně optimistické hře povětšinou věnovala. Vedle pěstování rostlin, chování zvířat, rozšiřování polí a dalších obvyklých zemědělských činností, se paní bohatě věnovala i sociálním stykům s ostatními obyvateli fiktivního světa. Ovšem na rozdíl od většiny hráčů se nesnažila být se všemi zadobře, ale naopak si je poštvat proti sobě. Toho dosáhla tak, že je vlákala do manželství, ovšem hned po stvrzení oficiálního sňatku je nemilosrdně odkopla. Po rozvodu pak celé kolečko opakovala s jiným nešťastníkem a to tak dlouho, dokud „nedostala“ všechny.

Eric Barone vytvořil Stardew Valley sám na počítači z bazaru. K dnešnímu dni se prodalo přes 40 milionů kopií.

Celkem je vdavekchtivých postav ve hře 12 a dostat vzájemné sympatie z nuly na maximum a zase zpátky vyžaduje opravdovou cílevědomost. Těžko říct, co ji k takovému druhu hraní motivovalo, ale příspěvek Emilie na síti X se stal rychle virální a už ho vidělo téměř 6 milionů lidí. „Ta paní musí být chodící encyklopedie znalostí o Stardew Valley,“ podotkl jeden z fanoušků. Další zase lituje, že ho podobná výzva nenapadla prvního.

Hráči totiž mají pro podobné bizarní úkoly slabost, připomeňme například člověka, který 5 let ručně těžil každičkou kostku ve světě Minecraftu, jiný zase zvládl pobít vše živé ve Skyrimu. Každopádně Emiliině matce hraní evidentně pomohlo překonat těžkou životní situaci a tak určitě nepřemýšlí nad tím, jestli náhodou neplýtvá svým životem, jako se to nedávno stalo nebožákovi, který se pokouší dohrát World of Warcraft sám a beze zbraní.

