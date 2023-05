Chystá se sběratelská karetní hra ze světa Hvězdných válek

Star Wars: Unlimited odstartuje v roce 2024, vycházet přitom bude nejenom z filmů, ale také seriálů, komiksů a videoher. Ačkoliv pojetí hry má být spíše rychlejší a snadno pochopitelné, tvůrci slibují potřebnou strategickou hloubku. Rádi by přitom oslovili nejen příležitostné hráče, ale skrze turnaje i profíky. Sběratele pak mají zaujmout neobvyklé či alternativní artworky na kartách.

„Star Wars: Unlimited je vyvrcholením bohaté historie Fantasy Flight Games spojené se slavnou značkou Star Wars. Jako studio vkládáme do této hry bezprecedentní množství prostředků napříč všemi odděleními. Nemůžeme se dočkat, až ji vypustíme do světa, aby si ji mohl každý vyzkoušet,“ říká Chris Gerber, šéf studia Fantasy Flight Games.

Tolik ke vzletným frázím. Co se konkrétních informací týče, očekávat máme tři sety ročně. Ten první zahrne více než dvě stovky karet a tematicky bude vycházet z původní trilogie.

Star Wars: Unlimited se bude držet tradičních mantinelů TCG, tedy bez využití například kostky, jako u zrušeného Star Wars: Destiny od stejné společnosti. Vzniká už tři roky a nevypadá to, že by to měla být nějaká bokovka.

Konkurence je každopádně silná. Máme tu Magic, Pokémony a letos koncem roku se zkusí prosadit i Disney se svojí Lorcana TCG.