Je krásná, hájí vývojář podobu hlavní hrdinky před kritiky

Z toho, co jsme zatím měli možnost si vyzkoušet, vypadají nadcházející Star Wars Outlaws jako splněný sen fanoušků Hvězdných válek. Několik exotických planet s otevřenými mapami, které ovšem nejsou přeplněny repetitivními úkoly, pečlivě zrežírované mise odkazující na sérii Uncharted, možnost létat vesmírem a i bez světelných mečů zajímavý příběh naznačují, že by to mohl být opravdový hit (více viz naše preview).

Hlavní hrdinka je pašeračkou, a tak má zřejmě i jiné starosti, než vypadat sexy.

Ano, samozřejmě je potřeba mít se na pozoru, přece jen Ubisoft už dokázal v minulosti několikrát zklamat. Při procházení diskusí a sociálních sítí však člověk nabude dojmu, jako by snad mnozí ani nechtěli, aby se hra nakonec povedla. Mezi vcelku rozumnými argumenty zpochybňujícími například vysokou cenu (nejlepší verze hry stojí přes 3 tisíce korun) nebo potenciální hardwarovou náročnost, ovšem najdeme i ty spíše emocionální.

Že Outlaws nevyjdou na Steamu, ale jen v Epic Storu, je ryze obchodní rozhodnutí, které výsledné kvality nijak neovlivní, aktuálně mezi „hatery“ však ještě více rezonuje téma vzhledu hlavní postavy – pašeračka Kay Vess totiž prý není dostatečně pohledná. Podle některých je dokonce vyloženě ošklivá, aby se tak zalíbila „feministkám, woke aktivistům a podobným lidem, kteří se snaží zničit herní průmysl“. Jako důkaz svých tvrzení uvádějí fotografie herečky Humberly Gonzálezové, která se stala Kay modelem a poskytla jí hlas.

Vnímání ženské krásy je samozřejmě individuální a každý si může z přiložených obrázků udělat názor sám, jakožto člověk, který ve hře strávil čtyři hodiny, však můžu s klidným svědomím říct, že ve své roli působí naprosto přirozeně.

Děj je zasazený do období původní trilogie natočené na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a tomu je podřízena i celková estetika hry. Ano, Kay určitě nepůsobí na první dobrou vyloženě sexy a asi by jí pomohla návštěva kadeřnice, do své role pašeračky, která se na sebe snaží příliš neupozorňovat, se však určitě hodí. Tak trochu mi připomíná Sigourney Weaverovou z prvních Vetřelců.

Japonské hry se sexy hrdinek nebojí, viz třeba letošní Stellar Blade.

Za podobou hrdinky si stojí i kreativní ředitel projektu Julian Gerighty. Ten hlasité připomínky „fanoušků“ smetl ze stolu s tím, že její podobu už rozhodně nehodlají nijak upravovat. „Kay má být přívětivá, drobná zlodějka, která na své cestě příběhem dělá špatná rozhodnutí a její osobnost je tvořena směsicí smyslu pro humor, pokorou a tvrdosti,“ řekl v rozhovoru s novinami Washington Post s tím, že je podle něj krásná taková, jaká je.

Zároveň si nemyslí, že by měl naslouchat každému výkřiku na internetu. „Nedává mi to žádný smysl a nemá cenu se tím zabývat. Pokud se budete zabývat zlými lidmi, neexistuje žádná možnost skutečného dialogu. Jediné, co můžeme udělat, je vytvořit co nejlepší hru.“

Pravdou je, že zavděčit se všem jednoduše nejde a že anonymní výkřiky na sociálních sítích jsou zpravidla zcela dotržené od reality. Připomeňme například, že podobná kritika se v minulosti snesla třeba na Alloy ze série Horizon (viz náš článek), která se pak prodávala po milionech. Anebo výzvy k bojkotu Hogwarts Legacy kvůli postojům spisovatelky J. K. Rowlingové k transsexualitě, ve skutečnosti však šlo o nejprodávanější hru loňského roku (viz náš článek).

Jak to dopadne tentokrát, se dozvíte 30. srpna, kdy Star Wars Outlaws vychází na PC a poslední generaci xboxů a playstationů. Pokud je pro vás sexuální přitažlivost hlavní hrdinky zásadním faktorem, doporučujeme letošní akční jízdu Stellar Blade (naše recenze).