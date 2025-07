Informaci zveřejnil známý insider Tom Henderson, který má informace z Ubisoftu z první ruky, ve svém pravidelném podcastu Insider Gaming Weekly. „Nedávno také zrušili hru Star Wars Outlaws 2, která byla plánovaná a připravovaná. Pokud vím, tak se ani nedostala do výroby,“ řekl.

Prodeje Star Wars Outlaws dosáhly měsíc po vydání na milion kopií, což nezní špatně, z pohledu Ubisoftu šlo ovšem o propadák. Byl to další z řady neúspěchů, které nakonec vedly k založení dceřiné společnosti, kterou finančně stabilizoval čínský Tencent. Nyní spravuje klíčové značky Assassin’s Creed, Far Cry a Tom Clancy’s Rainbow Six.

Generální ředitel Ubisoftu Yves Guillemot přitom neúspěch Star Wars Outlaws přičítá neblahému stavu značky Hvězdné války jako takové. Teprv až pak připouští vlastní chyby, jejichž oprava se už na prodejích nijak neprojevila. Letos v září zamíří Star Wars Outlaws také na Switch 2.

Hvězdné války jinak

Star Wars Outlaws není klasická hra ze světa Hvězdných válek. Tvůrci namísto světelných mečů a používání Síly vsadili na reálie, jako jsou vesmírné Impérium a zločinecké kartely, a vyprávějí na nich vlastní příběh. Týká se zlodějky Kay, kterou podrazí její vlastní tým.

Star Wars Outlaws (PC verze) Star Wars Outlaws (PC verze)

Ubisoft hru průběžně opravoval a vylepšoval. Přepracoval například kradmý přístup, který už není striktně vyžadován – ze situací se tak lze i prostřílet. K dispozici je také demo.