Remake milovaných Star Wars letos určitě nevyjde, tvrdí insider

O tom, že je remake fantastické hry Star Wars: Knights of the Old Republic ve velkých potížích, jsme psali nedávno. Dobře informovaný novinář Jason Schreier, který nás pravidelně zásobuje informacemi ze zákulisí (například o kolapsu Blizzardu), se aktuálně vymezil vůči článku na PC Gameru, který tvrdí, že remake má na starost jiné studio, a mohl by tedy vyjít ještě letos.

„Remake Knights of the Old Republic letos rozhodně nevyjde,“ napsal Schreier na Twitteru. „Dokonce i rok 2024 je jen zbožným přáním, pokud se rozsah projektu nezmenší,“ dodal.

Jason Schreier @jasonschreier The Knights of the Old Republic remake is absolutely not coming this year. https://t.co/cg8o1MyitP oblíbit odpovědět

Jason Schreier @jasonschreier @LittleByrdEee Even 2024 is wishful thinking unless they pare down the scope of the project oblíbit odpovědět

Remake legendárních Star Wars: Knights of the Old Republic byl oznámen loni v září na předváděčce PlayStationu s potvrzeným vydáním na PC a PlayStation 5. Práci dostalo na starost studio Aspyr, nicméně na prezentaci distributorům nenaplnilo očekávání, výsledkem čehož byli dva propuštění ředitelé a dočasné přerušení prací.

Spekuluje se, že projekt převzalo studio Saber Interactive, které dosud asistovalo jako podpora. Stejný zdroj uvádí, že realistický odhad vydání je až rok 2025.