Pokud jste fanoušek Star Wars, právě přibyly další dva důvody, proč se těšit na budoucnost této nestárnoucí sci-fi série. Zatímco filmová a seriálová produkce (tedy až na famózní Andor) v poslední době příliš nezáří, videohry převzaly otěže a vedou značku celkem sebejistě. V rámci The Game Awards jsme navíc viděli dvě ukázky zajímavých novinek: vesmírné závody a duchovního pokračovatele značky Knights of the Old Republic.
Star Wars: Galactic Racer
Trochu nečekanou, avšak o to zajímavější novinkou je závodní hra Star Wars: Galactic Racer. Ačkoliv již v minulosti vzniklo pár závodních her z tohoto sci-fi světa, Galactic Racer vypadá jako zdaleka nejambicióznější žánrový zástupce. O to víc pak může fanoušky potěšit, že na hře pracují vývojáři ze studia Fuse Games, kam odešlo několik významných jmen dříve podepsaných pod různými díly ze sérií Need for Speed a Burnout. Zkrátka taková ideální arkádová kombinace.
Úvodní ukázka nám odkryla několik závodních tratí, budeme se například prohánět pouští posetou troskami vesmírných křižníků či zmrzlou pustinou. Hra nabídne několik typů vznášedel, od malých motorek až po těžké závodní stroje s obřími motory.
Ačkoliv nám v ukázce chyběla typická vznášedla se zavěšenými motory ve vzduchu jako ve filmu Skrytá Hrozba z roku 1999, na úplném závěru ukázky se objevuje závodník Sebulba a je slyšet charakteristické dunění motorů jeho vznášedla z filmu. Je tak možné, že se postupem času ještě dozvíme o dalších typech vozidel.
Příběhově se Galactic Racer odehrává po pádu Impéria a bude sledovat vznik galaktické ligy závodníků. Hra má vyjít příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Star Wars: Fate of the Old Republic
Fanoušky známé dvojice dílů od studia BioWare, Knights of the Old Republic, zbystřili po oznámení novinky s názvem Star Wars: Fate of the Old Republic. Jak už název napovídá, jde o duchovního nástupce této série, na kterém navíc pracuje vývojář Casey Hudson, kterého si můžete pamatovat právě jako projektového ředitele prvních Knights of the Old Republic, následně pak ze všech třech dílů série Mass Effect.
Fate of the Old Republic však není přímým pokračováním, hra naopak představí nové postavy a nový příběh. Na předchozí tituly tak nejspíše bude jen odkazovat v menších souvislostech. Každopádně půjde o singleplayerový zážitek, který nás dále seznámí s obdobím staré galaktické republiky (asi 4 tisíce let před událostmi z filmů), kde měli rytíři Jedi daleko silnější postavení.
Hrát budeme právě za postavu propojenou ať už s temnou, nebo světlou stranou Síly (to bude nejspíše čistě na hráči) a autoři slibují komplexní soubojový systém a propracovaný příběh. Hra by měla fungovat na Unreal Engine 5. Moc dalších podrobností ke hře však nemáme, a ani nevíme, kdy má hra vyjít. Plánovaná je na „PC a konzole“.
A co ty další?
Připomeňme si také, že na cestě jsou ještě minimálně čtyři velké Star Wars hry, z toho jedna další je plánovaná na příští rok. Řeč je o Star Wars Zero Company, kterou vyvíjí studio Bit Reactor a půjde o tahovou strategii. Hra přežila loňské masivní propouštění u firmy Electronic Arts, pod kterou patří, a zatím tedy platí, že má vyjít příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Letos se také připomnělo studio Quantic Dream, že stále pracuje na příběhové hře Star Wars: Eclipse. Je však zvláštní, že první trailer se objevil už v roce 2021 a od té doby se o hře vůbec nemluvilo. Quantic Dream sice letos zmínil, že práce na hře pokračují, nepodložil je však žádnou novou ukázkou ani žádným střípkem informací.
Dále je prakticky jisté, že nás čeká třetí díl série Star Wars: Jedi, který má na starosti studio Respawn. Příběh Cala Kestise byl od začátku zamýšlen jako trilogie, druhý díl s podtitulem Survivor však vyšel teprve předloni, takže na závěrečnou epizodu je možná ještě brzy. Tipujeme však, že bychom se o hře snad mohli dozvědět něco konkrétního během příštího roku.
Nakonec je tu také slibovaný Knights of the Old Republic remake od Saber Interactive, který se však zmítá někde na hraně mrtvého a živého projektu. Autoři sice veřejnost přesvědčují, že je stále v přípravě, zákulisní informace zmiňují, že má projekt problémy a že se na něm část autorů musela vystřídat a že není jisté, zda se tohoto titulu vůbec někdy dočkáme. Zatím však držíme palce.