Se Star Wars Eclipse to nevypadá vůbec dobře, záchranný projekt selhal

Ondřej Zach
  9:38
Příběhová hra Star Wars Eclipse, která má klást důraz na větvící se dějové linky, byla ohlášena už v roce 2021. Od té doby se nic moc neděje a nejnovější informace potvrzují problematický vývoj.

Hru v roce 2021 představil v rámci předávání cen Game Awards poměrně velkolepý trailer. Kutí ji zkušené studio Quantic Dream, která dalo světu pecky jako Heavy Rain či Detroit: Become Human. Tedy skvělé příběhové hry, v nichž záleží na volbách hráče. A něco takového fanoušci očekávají i od Eclipse.

Podle zdrojů stránky Insider Gaming, která má často informace ze zákulisí vývoje různých her, však vývoj nepokračuje dobře. Ačkoli je značná část hry už hotová, za poslední měsíce se neměla skoro nikam posunout. „V této fázi to vypadá, že dokončení hry je ještě několik let daleko,“ uvedl v prosinci jeden ze zdrojů.

Obavy o budoucnost Star Wars Eclipse jsou ovšem namístě z jiného důvodu. Celé studio financuje čínský gigant NetEase. A právě ten nechtěl o rozšíření studia, čímž se měl vývoj urychlit, ani slyšet.

Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse

Peníze na vývoj měla zajistit bokovka Quantic Dream – free 2 play akční multiplayerová strategie Spellcasters Chronicles, která vyšla koncem února v předběžném přístupu. Na první pohled je to taková ta generická online akce, což ostatně potvrzuje i nezájem hráčů.

Spellcasters Chronicles hrálo ve svém maximu pouhých 888 lidí současně, v době tohoto článku ukazuje SteamDB jen 47 hráčů ve hře. To by byla katastrofa i u placené hry, natož free 2 play.

Spellcasters Chronicles

Spellcasters Chronicles

„Pokud by Spellcasters komerčně neuspěli, očekává se, že NetEase přehodnotí svůj závazek vůči studiu a mohlo by se rozhodnout další investice zastavit,“ uvedl zdroj Insider Gamingu. Jisté je, že Spellcasters Chronicles vývoj Star Wars Eclipse zcela jistě nezajistí. Osud zajímavě vyhlížející hry ze světa Hvězdných válek je tak v rukách čínských manažerů.

Se Star Wars Eclipse to nevypadá vůbec dobře, záchranný projekt selhal

Star Wars Eclipse

Příběhová hra Star Wars Eclipse, která má klást důraz na větvící se dějové linky, byla ohlášena už v roce 2021. Od té doby se nic moc neděje a nejnovější informace potvrzují problematický vývoj.

8. dubna 2026  9:38 0

