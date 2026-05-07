Nintendo oživuje další zapomenutou značku, vrací se Star Fox

Ondřej Zach
  9:46
Nintendo nečekaně odhalilo připravovanou leteckou akci Star Fox na Switch 2. Nová hra to ovšem úplně není, půjde o remake, respektive reimaginaci dílu z konzole Nintendo 64.

Star Fox je kolejnicová vesmírná akce, v níž letíte ve vymezeném koridoru neustále vpřed, zatímco provádíte různé manévry, včetně ikonického barrel rollu, a střílíte po nepřátelích.

Od vydání Star Fox 64 uplyne příští rok 30 let a pokud nebudeme počítat retro zajímavost Star Fox 2 (hra vznikla už v roce 1995, nicméně Nintendo ji poprvé vydalo až v roce 2017), posledního regulérního dílu se hráči dočkali na Wii U před deseti lety.

Star Fox na Switch 2
21 fotografií

Sympatický lišák Fox McCloud letos překvapivě ožil v povedeném animáku Super Mario galaktický film, což bylo znamení. Naděje v novou hru naznačovaly i leaky, které se nyní potvrdily. Část fanoušků je sice smutná, že to není úplně nová hra, nicméně po takové pauze dává remake alespoň po příběhové stránce smysl.

Kromě kompletně nové grafiky se můžeme těšit na rozvedení příběhu, které prohloubí stávající lore a vysvětlí některé příběhové momenty. Celou kampaň půjde hrát i ve dvou (jeden hráč pilotuje a druhý střílí) a hru rozšíří další režimy včetně multipayeru. Chystá se také podpora ovládání pomocí ovladače Joy-Con v režimu myši, potěší i dabing.

Star Fox vyjde exkluzivně na Switch 2, a to 25. června.

Mimochodem, stejný zdroj, který vyzradil, že se chystá nový Star Fox říká, že Nintendo na letošek chystá fanoušky dlouho poptávaný remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

