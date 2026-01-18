Hráči se stanou hvězdnou námořnicí Lunou, která se vydává na mořskou plavbu a během své pouti sbírá hvězdy. Zároveň nachází výzvy v podobě miniher, kterých bude při vydání osm.
A právě tyto minihry mají dětem pomoci soustředit se a relaxovat. Zkušební verze obsahuje tři – zahrnuje poznávání výšky tónu, rozpoznávání správným tvarů a barev a nakonec hledání ryb správné barvy.
„Herní úkoly jsou navržené tak, aby přirozeně rozvíjely schopnost koncentrace a relaxace. Děti se při hraní seznamují s technikami, které používají i terapeuti v praxi – například populární metodou dýchání do čtverce, kde si osvojí jedno ze základních dýchacích cvičení nebo cvičení, která se zaměřují na multitasking a podporují tak řízenou pozornost,“ vysvětlují tvůrci.
Co je ADHD?
ADHD je neurovývojová porucha, která ovlivňuje schopnost člověka soustředit se, regulovat impulzy a udržet klidnou energii.
„Součástí projektu je i terapeutická verze hry, která umožňuje připojení EEG zařízení pro sledování mozkové aktivity. Díky tomu lze Star Focus využít i přímo v terapeutickém prostředí a získávat cenná data o pozornosti dítěte při hraní hry.“
Hra Star Focus vyjde v druhé polovině ledna na zařízení s iOS a Androidem. Zkušební verze bude zdarma, plná vyjde na necelých 500 korun.